L'ex-otage Avinatan Or raconte sa tentative d'évasion lorsqu'il était en captivité

Avinatan Or, libéré de captivité il y a un mois, continue de dévoiler les détails de son calvaire. Dimanche soir, lors de la conférence des Fédérations juives d'Amérique du Nord à Washington, l'ancien otage a raconté devant des milliers de personnes sa tentative d'évasion héroïque et les terribles conséquences qu'elle a entraînées.

« J'ai essayé de m'échapper, j'ai creusé pendant des semaines dans un tunnel effondré, à travers des sacs de sable. Je me suis battu pour tenter de changer mon destin », a-t-il dit.

Un moment particulier reste gravé dans sa mémoire : « Un jour, alors que je creusais, j'ai heurté la racine d'un arbre. J'ai senti son odeur. J'ai eu l'impression de sentir la vie. »

Le jeune homme a poursuivi son récit en racontant le moment où il a cru toucher à la liberté : « Une nuit, je suis enfin parvenu à atteindre la sortie, j'ai vu des étoiles. J'ai écrit "kidnappé" sur un sac de sable. Mais ils l'ont découvert et m'ont battu pendant des jours. »

Après cette tentative d'évasion, ses conditions de détention se sont encore aggravées. Il a d'abord été attaché à une chaise et battu pendant des jours. Il a ensuite été enfermé dans une cage d'environ 1,80 mètre de haut à peine plus longue que le matelas sur lequel il dormait, et menotté à ses barreaux.

Avinatan Or a poursuivi en déclarant : « Je suis vivant, et parce que je suis vivant, j'ai une responsabilité. La responsabilité de parler de patience, d'humanité et de complexité. La responsabilité de distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste, et de maintenir une clarté morale. La responsabilité de nous rappeler que la division nous détruit et que nous devons rechercher ce qui nous unit, et non ce qui nous déchire. »

Outre Avinatan Or, trois autres anciens otages ont pris la parole lors du rassemblement : Eviatar David, Guy Gilboa Dalal et Noa Argamani. Leurs témoignages ont ouvert cette conférence de trois jours, principalement consacrée au renforcement de la reconstruction et de la résilience d'Israël. Leur arrivée sur scène a provoqué une ovation debout des plus de 2 000 participants présents. Non annoncée au préalable, leur présence a suscité une vive émotion, mêlée de gratitude et de solidarité.

Eviatar David a rendu hommage aux familles qui se sont battues pour leur libération : « Pendant notre captivité, nos familles se sont battues chaque jour. Elles sont allées partout, ont crié nos noms, ont exigé notre retour. Leur amour et leur force nous ont accompagnés, même de loin. Et aujourd'hui, grâce à elles et grâce à beaucoup d'entre vous, nous sommes chez nous. »

Guy Gilboa Dalal a évoqué le soutien international qui lui a permis de tenir : « Avant qu'ils ne m'emmènent dans les tunnels, j'ai réussi à écouter un peu la radio. J'ai entendu ce qui se passait en Israël et dans le monde, tout l'amour et l'aide des communautés juives aux États-Unis et dans le monde entier. Vous avez prié pour moi et pour tous les kidnappés, pour que nous revenions sains et saufs. Vous m'avez donné espoir et force. »

Noa Argamani a partagé un moment particulièrement émouvant en évoquant ses retrouvailles avec Avinatan : « Pendant si longtemps, mon seul souhait était de revoir Avinatan, de savoir qu'il était vivant. Et aujourd'hui, grâce à la force de tant de personnes, ce souhait s'est réalisé. Avinatan est à la maison, ici, à mes côtés. »