L'ex-otage Daniela Gilboa a été "entre la vie et la mort pendant deux semaines" en captivité

Ran Gilboa a livré dans un entretien exclusif à ynet le récit glaçant de la captivité de sa fille Daniela, otage libérée après avoir été capturée dans la base militaire de Nahal Oz le 7 octobre. "Deux balles ont été tirées dans ses jambes, et des éclats ont volé dans toutes les directions, l'un d'eux a pénétré dans sa tête", raconte-t-il. Les premiers jours de captivité ont été particulièrement éprouvants : "Les filles ont vu des scènes terribles, y compris la mort de leur amie la plus proche. Les terroristes les ont séparées entre les morts et les vivants."

Le Hamas avait mis en scène la mort de Daniela dans une vidéo de propagande. "Ils lui ont demandé de s'allonger, l'ont enveloppée dans des draps, l'ont maquillée, ont mis en évidence son tatouage. Ils ont fait une vidéo délibérée qui nous a anéantis à la maison", témoigne son père.

Les conditions de détention étaient extrêmes : "Des tunnels étouffants où l'on ne pouvait pas se tenir debout jusqu'aux appartements. À un moment donné, il y a eu un bombardement près de leur lieu de détention. Pendant que la guerre faisait rage, il n'y avait pas d'eau et Daniela et ses amies ont été forcées de boire de l'eau souterraine contaminée", explique-t-il. "Elle a contracté une grave infection bactérienne intestinale, elle a été entre la vie et la mort pendant deux semaines. Il y avait des jours où elles devaient manger de la nourriture pour ânes, quelque chose d'immangeable et immâchable."

Malgré ces conditions, les otages ont tenté de garder le moral : "Elle était avec Karina Ariev depuis le premier jour. Elle a appris l'arabe courant sans que les ravisseurs ne sachent qu'elles connaissaient la langue." Doron Steinbrecher, qui les a rejointes plus tard, "a pansé ses blessures et l'a aidée tout au long de l'année. Elles jouaient aux cartes, chantaient des chansons et jouaient beaucoup aux échecs."