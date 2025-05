L'ex-otage Elia Cohen révèle avoir tenté de s'échapper lorsqu'il était à Gaza

Après 70 jours de liberté retrouvée, l'ancien otage du Hamas Elia Cohen a donné de nouveaux détails sur sa captivité dans un interview à Ynet. Il a notamment révélé avoir tenté de s'échapper avec d'autres personnes enlevées.

"C'était de l'instinct, peut-être une intuition", dit Elia Cohen en évoquant sa tentative désespérée de fuite des griffes du Hamas. Profitant d'un moment de panique de ses ravisseurs lors d'une alerte au bombardement, le jeune homme n'a pas hésité une seconde. "J'ai regardé les otages qui étaient avec moi, je ne connaissais même pas encore leurs noms, et je leur ai dit : 'Fuyons, vous êtes partants ? '"

Cette brève échappée dans les rues de Gaza s'est toutefois soldée par un échec. Un jeune Gazaoui les a rapidement identifiés comme juifs, mettant fin à leur espoir de liberté. Les otages ont finalement été ramenés dans la maison où ils étaient détenus, sauf que l'endroit était en ruines à la suite du bombardement. "Nous avons vécu dans les décombres pendant deux mois".

Le jeune homme de 27 ans est revenu sur les détails de son calvaire commencé le 7 octobre, dans un bunker transformé en piège mortel. "Il y avait près de 30 personnes dans un petit espace où des dizaines de grenades ont explosé," se souvient-il. "Alors que j'étais enseveli sous les corps, j'ai vu un terroriste me tendre les bras avec un sourire diabolique. Je ne m'expliquerai jamais qu'on puisse sourire devant un tel spectacle", a-t-il dit.

Blessé par balle à la jambe dès les premiers jours, Elia a subi une extraction sommaire de la balle "avec une pince à épiler et du fil à coudre". Il doit subir une opération mais la reporte, réticent à l'idée de séjourner de nouveau à l'hôpital. Il souffre également de problèmes d'épaule - "je me luxe tout le temps l'épaule, même en dormant" - ainsi que de troubles aux genoux et d'audition.

La faim, pire que les violences

Durant ses 18 mois de captivité, Elia Cohen a enduré humiliations et menaces de mort. Mais selon lui, "le pire, c'était la faim". Il décrit cette sensation comme "traverser Yom Kippour pendant des mois, avec pour seul repas une pita partagée entre quatre personnes. Il n'y avait presque pas d'eau non plus."

Les tunnels où il était détenu représentaient paradoxalement un sentiment relatif de sécurité contre les bombardements, mais l'exposaient davantage à la cruauté de ses ravisseurs. "Tu sais que le terroriste te déteste, mais il ne peut pas te tuer donc il en profite pour t'humilier sans cesse", a-t-il relaté.

Le 91ème jour de sa captivité restera gravé dans sa mémoire. Ce jour-là, les terroristes, en gilets pare-balles et armes pointées sur les otages, attendaient l'ordre de les exécuter face à une tentative de libération des otages. "On s'est regardés et on s'est dit : 'Allez, ça va bientôt finir'," se souvient-il. "Je me suis dit que si je devais mourir comme àa, c'est que mon heure était arrivée", dit-il.

Le jeune homme cherche aujourd'hui à se reconstruire. Il a fait du bénévolat auprès d'enfants atteints de cancer, pratique la plongée sous-marine et projette de devenir psychologue. Plus tout, il rêve de fonder une famille avec sa fiancée Ziv Aboud.