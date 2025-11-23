L’ex-otage Guy Gilboa-Dalal révèle les abus sexuels subis pendant sa captivité à Gaza

Lors d’un entretien diffusé samedi sur la chaîne israélienne N12, l’ancien otage Guy Gilboa-Dalal a livré pour la première fois un témoignage détaillé des sévices sexuels qu’il affirme avoir subis durant sa détention par des terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. Un récit éprouvant, marqué par la peur, l’humiliation et la violence systématique.

Guy Gilboa-Dalal raconte qu’un jour, l’un de ses geôliers l’a conduit dans une pièce, l’a attaché et bandé les yeux avant de lui tenir des propos obscènes. L’homme s’est ensuite approché de lui, l’a touché et embrassé, tandis que l’ex-otage, paralysé, ne parvenait plus à réagir. Le terroriste aurait alors brandi une arme et un couteau, en le menaçant de mort s’il révélait ces abus.

Dans un autre épisode, il dit avoir été déshabillé, jeté au sol et agressé une nouvelle fois, le captif décrivant un moment d’effroi absolu : incapable de voir son agresseur, il l’a senti se frotter contre lui. “Je ne savais pas ce qui allait arriver. S’ils allaient me laisser avec les autres ou seul avec lui”, confie-t-il, expliquant avoir redouté une escalade de violences.

Dès les premières heures de son enlèvement, Guy Gilboa-Dalal affirme avoir été roué de coups alors qu’il était exhibé dans les rues de Gaza, des civils le frappant et l’insultant. Une fois enfermé dans un abri exigu, il raconte avoir tenté de préserver sa santé mentale en apprenant quelques notions d’arabe et en s’informant sur l’islam, dans l’espoir de maintenir un minimum de contact avec ses geôliers.

La famine faisait partie intégrante de la détention : une seule pita par jour, raconte-t-il, décrivant un affaiblissement profond, des difficultés à se lever et une impression de “mourir lentement”.

Lorsqu’il a été libéré, il explique avoir voulu prendre quarante minutes pour se laver et se raser, afin d’apparaître “humain” devant sa famille. Parmi les premières choses qu’il a souhaité faire : boire un Coca-Cola, symbole d’un choix libre retrouvé.

Malgré les traumatismes, il affirme vouloir se projeter vers l’avenir. Passionné par le Japon, il rêve d’y voyager à nouveau : “Même si l’arabe a remplacé le japonais que je connaissais, j’irai là-bas, peut-être plusieurs fois.”

“J’ai trouvé en moi une force que je ne soupçonnais pas”, conclut-il. “On a le droit de s’effondrer et je me suis effondré, souvent.”