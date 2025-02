L'ex-otage Karina Aryeh raconte comment elle a repoussé une agression sexuelle en captivité

Pendant plus de 15 mois, Karina Aryeh, soldate d’observation à Nahal Oz, a été détenue par le Hamas dans la bande de Gaza. Victime de violences physiques et psychologiques, elle a également subi une agression sexuelle de la part d’un de ses geôliers, avant de trouver la force de s’y opposer et d’y mettre un terme. Le 7 octobre, alors que des terroristes prenaient d’assaut la base militaire de Nahal Oz, Karina Aryeh s’est réfugiée dans un abri blindé. Une grenade a été jetée dans sa direction. Blessée et au bord de l’inconscience, elle a réussi à la repousser avant de s’effondrer. Voyant les assaillants exécuter un à un ses camarades, elle a décidé de feindre la mort, espérant ainsi survivre.

Un terroriste du Hamas l’a finalement trouvée, l’a tirée par le bras pour vérifier si elle était vivante, puis l’a ligotée. "Une fraction de seconde a séparé mon assassinat de mon enlèvement", a-t-elle témoigné. Sur la route de Gaza, elle a été frappée, étranglée et dépouillée de son collier. Ses ravisseurs lui ont arraché des mèches de cheveux avant de la forcer à s’allonger sur le capot brûlant du véhicule, lui causant de graves brûlures.

Durant sa captivité, elle a été victime d’une agression sexuelle de la part de l’un de ses geôliers. Comprenant l’arabe après l’avoir appris en quelques semaines, elle a menacé de dénoncer son agresseur à son supérieur, qui avait interdit ce type d’actes. "Si tu continues, je vais tout dire à ton chef", l’a-t-elle averti, ce qui a immédiatement mis fin aux sévices.

Dans un témoignage livré au chef d’état-major israélien, elle a décrit les bombardements incessants de Tsahal, qui représentaient un danger permanent pour elle et une autre otage, Daniela. "Nous étions constamment en danger de mort", a-t-elle rapporté. Elle n’a été informée de sa libération que deux jours avant sa sortie. Désormais libre, elle affirme vouloir témoigner pour honorer la mémoire des soldats de Nahal Oz et lutter pour le retour des otages encore détenus à Gaza.