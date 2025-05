L'ex-otage Naama Levy raconte avoir survécu grâce à l'eau de pluie

Naama Levy, libérée lors du récent échange de prisonniers avec le Hamas, a livré samedi soir un témoignage fort sur sa captivité de 477 jours lors d'un rassemblement place des Otages à Tel-Aviv. "J'étais seule, constamment en mouvement, terrifiée. Parfois je passais des jours sans nourriture, avec seulement un peu d'eau", a raconté l'ancienne otage. Elle a décrit des conditions de survie extrêmes : "Je n'avais plus rien. Même plus d'eau. Puis il s'est mis à pleuvoir. Mes ravisseurs ont mis une casserole dehors, et j'ai bu cette eau. C'était suffisant pour du riz. C'est ce qui m'a maintenue en vie."

Au-delà de la privation, les bombardements représentaient sa plus grande terreur. "Ils arrivent soudainement. D'abord on entend le sifflement, on prie pour que ça ne tombe pas sur nous, puis viennent les explosions - un bruit assourdissant qui paralyse le corps, et le sol tremble." Une frappe aérienne a provoqué l'effondrement partiel du bâtiment où elle était détenue. "Heureusement, le mur contre lequel j'étais appuyée ne s'est pas effondré - c'est ce qui m'a sauvé la vie."

Malgré les tentatives de ses geôliers de la convaincre qu'elle était oubliée, Levy a gardé espoir. "Je ne les croyais pas. Je savais que des gens se battaient pour moi, car le samedi soir, quand j'étais autorisée à regarder la télévision, je vous voyais - ici, sur cette place."

Le rassemblement, qui a réuni des milliers de personnes, s'est également transformé en critique virulente contre la nomination controversée du général David Zini à la tête du Shin Bet par Benjamin Netanyahou.