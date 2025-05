L'ex-otage Ori Megidish révèle les agressions sexuelles subies pendant sa captivité

Ori Megidish a brisé le silence mercredi soir dans l'émission "Uvda" de Channel 12. La première otage secourue de Gaza a révélé pour la première fois avoir subi des agressions sexuelles durant sa captivité, dix-neuf mois après sa libération. Le 7 octobre, réfugiée dans l'abri de Nahal Oz, elle a assisté à l'irruption des terroristes. "Nous avons vu 30 à 40 terroristes entrer dans l'abri en euphorie, ils affichaient la plus grande joie possible et nous regardaient en souriant. Je n'oublierai jamais leurs sourires", a-t-elle raconté.

Transférée dans un appartement de Gaza avec sa meilleure amie Noa Marciano et l'observatrice Naama Levy, Ori a rapidement subi les agissements d'un gardien qu'elle surnomme "le chef". "Au fil des jours, j'ai senti dans ses yeux qu'il me regardait différemment. Il a commencé à s'approcher et à me toucher quand je ne voulais pas", a-t-elle confié, décrivant des attouchements répétés malgré ses refus. "Il passait et donnait une tape sur les fesses ou touchait à des endroits où il ne fallait pas. J'étais blessée à la poitrine, alors il prétendait s'inquiéter de ma blessure pour essayer de regarder", a-t-elle détaillé. Face à cet homme armé qui la "protégeait", elle ne pouvait résister : "Je ne savais pas combien je devais endurer."

"Quand je suis rentrée, je n'y pensais pas du tout, mais après quelques mois, j'ai accepté que c'était du harcèlement sexuel", a-t-elle expliqué avec difficulté. Lors de son troisième sabbat en captivité, des bombardements israéliens ont frappé l'immeuble. "Le plafond s'est effondré sur nous, toute la maison était en feu. L'un des gardiens est mort instantanément." Blessée au crâne, elle a été soignée sans anesthésie dans un hôpital gazaoui : "C'était une douleur indescriptible."

Son sauvetage est survenu vers deux heures du matin. Entendant des tirs, elle s'est cachée derrière un réfrigérateur. "J'ai crié en hébreu, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que c'était un sauvetage."