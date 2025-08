L'ex-otage Sasha Trufanov, bouleversé par les images de son compagnon de captivité, Rom Braslavski

Articles recommandés -

Sasha Trufanov, survivant de la captivité à Gaza, s'est exprimé vendredi matin après la diffusion par le Jihad islamique d'une vidéo montrant Rom Braslavsky, avec qui il avait été détenu. "J'ai eu du mal à regarder la vidéo précédente, mais les images d'aujourd'hui, je n'arrive pas à les digérer", a-t-il déclaré.

Sasha Trufanov espère que cette diffusion ouvrira les yeux de ceux qui pensaient qu'un accord n'était pas nécessaire et que l'élimination du Hamas était prioritaire, même au détriment des otages. "J'espère qu'ils ont ouvert les yeux aujourd'hui et qu'ils ont compris qu'il faut les ramener maintenant, immédiatement", a-t-il insisté.

Un état physique et psychologique alarmant

Sasha Trufanov décrit l'état actuel de Rom Braslavsky comme profondément troublant : "Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais, que c'était la même personne que j'avais vue il y a plus d'un an et ce qui lui est arrivé pendant cette période. La foi et la force que j'avais vues dans ses yeux ont été remplacées par la tristesse, la dépression et l'impuissance."

"Quiconque voit ces images sans avoir mal au cœur, sans une profonde tristesse et sans vouloir tout faire pour le sortir de là n'a ni compassion ni humanité", a-t-il ajouté, évoquant la difficulté de voir "son visage avec tant de tristesse et de douleur".

Un appel urgent à l'action

Citant un verset biblique - "Ne reste pas indifférent au sang de ton prochain" - Trufanov refuse d'accepter que quiconque puisse continuer sa vie normale en se préoccupant uniquement de sa sécurité personnelle alors que des compatriotes souffrent dans des conditions terribles depuis 665 jours.

Le survivant a également rendu hommage aux soldats qui "ont sacrifié leur vie pour le pays et les otages", tout en appelant à "tout faire pour ramener les otages à la maison et terminer la mission".

Le Jihad islamique avait diffusé jeudi une vidéo de six minutes de Rom Braslavsky, affirmant qu'elle avait été tournée deux jours avant la date où l'organisation terroriste prétend avoir "perdu le contact" avec ses geôliers. Trufanov avait déjà publié en mars dernier une vidéo s'adressant directement à Rom, avec qui il avait brièvement partagé sa captivité.