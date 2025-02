L'ex-otage Yair Horn implore Trump d'agir pour sauver son frère, toujours retenu à Gaza

L'ancien otage Yair Horn, libéré après 498 jours de captivité aux mains du Hamas, a publié vendredi une tribune dans le média américain Fox News, où il affirme que bien qu'il soit rentré chez lui, son "cœur et son âme restent prisonniers à Gaza" tant que son frère Eitan y est encore détenu. Dans cet article, Horn s'adresse directement au président américain Donald Trump : "Je vous dois la vie. L'Histoire se souviendra de toi comme de celui qui a pris des mesures décisives dans les moments critiques et qui a préservé le caractère sacré de la vie humaine. Mais il reste encore une tâche urgente à accomplir. Je vous implore d'user à nouveau de votre influence pour ramener à la maison ceux qui restent. Nous avons besoin de toi plus que jamais."

Horn décrit les conditions difficiles des otages, expliquant que pendant les premiers mois, "la torture physique était insupportable, mais ce qui était encore plus difficile, c'était la torture psychologique et la conscience que chaque respiration pouvait être la dernière." Il affirme avec certitude que les otages ne pourront pas tenir encore longtemps et que son frère Eitan "est très malade et a besoin de soins."

"Mon corps est à l'hôpital Ichilov, mais mon cœur et mon âme sont toujours à Gaza", écrit-il. "Tant que mon frère Eitan et les autres otages y sont encore détenus, je reste moi-même otage. Avec le peu de force qu'il me reste, je me consacre entièrement à leur retour avant qu'il ne soit trop tard."

"Au moment où j'écris ces mots, quatre otages supplémentaires de mon kibboutz sont ramenés en Israël dans des cercueils", poursuit-il. "Oded Lifshitz, Shiri Bibas et ses deux chers enfants, Ariel et le bébé Kfir, qui n'avait même pas un an lorsqu'il a été enlevé. Ils ont été emmenés vivants le 7 octobre 2023, et maintenant leurs familles doivent les enterrer."

Horn s'interroge : "Dans quel monde vivons-nous où des terroristes assassinent un bébé innocent, son jeune frère, leur mère et une personne âgée ? Alors que ces familles accompagnent leurs proches à leur dernière demeure, je suis tourmenté à l'idée que mon frère, Eitan, pourrait être le prochain. D'autres familles recevront-elles leurs proches dans des cercueils ? Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Aucun otage ne devrait revenir de cette façon."

Il conclut sa tribune en s'adressant à son frère : "Tiens bon. Tout comme tu m'as donné de la force pendant les jours sombres que nous avons traversés ensemble, je ne me reposerai pas jusqu'à ce que toi et tous les otages rentriez à la maison."