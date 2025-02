L'héroïque Ori Danino avait demandé qu'un sefer Torah soit écrit à sa mémoire s'il ne sortait pas vivant de Gaza

Devant un parterre de donateurs réunis à Miami, le père d'Ori Danino, assassiné en captivité, a confié certains détails sur l'enlèvement de son fils qui lui ont été racontés par Elia Cohen, récemment libéré de captivité. Ce dernier a relaté avoir passé plusieurs jours à Gaza avec lui. Uri, 25 ans, réserviste dans les parachutistes, a eu un comportement véritablement héroïque lors des attaques du 7 octobre : alors qu'il était parvenu à s'enfuir du Festival Nova après l'irruption des terroristes, il avait finalement pris la décision d'y retourner pour sauver le plus de monde possible. Il a été assassiné par le Hamas après 11 mois de captivité à Gaza.

"L'enlèvement d'Ori a été extrêmement violent," a raconté Elhanan Danino. "Les terroristes ont ouvert le feu sur le véhicule où ils se trouvait. Uri a réussi à s'échapper et à se dissimuler dans des buissons. Lorsqu'il a finalement été découvert, il a été violemment frappé à la tête, une agression qui lui a fracturé le crâne et fait perdre la vue."

Malgré sa blessure, Ori Danino n'a jamais cessé de résister. "Même lors de son enlèvement vers Gaza, il s'est battu physiquement contre les terroristes," a poursuivi son père. "Durant les trois premiers jours suivant le 7 octobre, il a insisté pour qu'ils soignent Hersh Goldberg Pollin, qui avait perdu une main et dont la blessure saignait abondamment."

Le père d'Ori a décrit un fils d'une bravoure exceptionnelle : "Il ne voyait pas l'arme comme une menace. Pour lui, le pire était déjà arrivé. Il se confrontait constamment aux terroristes." Selon son témoignage, Uri exigeait systématiquement davantage de nourriture lorsque les ravisseurs lui apportaient quelques dattes, et demandait à la fois du thé et du café quand on lui proposait l'un ou l'autre.

"Ori était particulièrement attentif aux autres otages," a encore souligné Elhanan. "Il cherchait à les réconforter malgré sa cécité." Le père ajoute avoir enseigné à ses enfants "qu'avec les Arabes, on ne parle que le langage de la force", une leçon qu'Uri semble avoir appliquée durant sa captivité.

Lors de sa rencontre avec des bienfaiteurs juifs de Palm Beach à Miami, Elchanan Danino a partagé un pacte émouvant conclu entre Ori et Elia Cohen : quiconque sortirait vivant de ces maudits tunnels de Gaza écrirait un rouleau de la Torah pour l'autre. Touché par ce témoignage, le groupe de donateurs s'est engagé à financer ce rouleau de la Torah en mémoire d'Ori, décrit comme un homme profondément pieux qui "donnait chaque mois sa dîme à un jeune homme étudiant la Torah."

Le corps d'Uri Danino a été rapatrié en Israël par les forces de Tsahal, tandis qu'Elia Cohen se remet actuellement de son épreuve à l'hôpital.