L'Iran aurait retiré ses forces du sud de la Syrie

L'Iran a réduit son empreinte militaire en Syrie après une série de frappes attribuées à Israël, a déclaré mercredi une source proche du groupe militant soutenu par l'Iran, le Hezbollah, et un observatoire de guerre. L'Iran a fourni un soutien militaire aux forces gouvernementales syriennes pendant plus d'une décennie de guerre civile, mais une série de frappes ciblant ses commandants ces derniers mois a incité à une refonte de sa présence, ont indiqué les sources à l'AFP.

Si, ces derniers mois, une série de frappes ont visé des cibles iraniennes en Syrie, largement attribuées à Israël, culminant avec une frappe le 1er avril, l'Iran avait déjà commencé à réduire ses forces après une frappe du 20 janvier qui a tué cinq Gardiens de la révolution à Damas.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé en Grande-Bretagne, a déclaré que les forces iraniennes s'étaient retirées de Damas et du sud de la Syrie. Des combattants libanais et irakiens soutenus par l'Iran ont pris leur place, a déclaré le chef de l'Observatoire, Rami Abdel Rahman.

L'Iran a répété à plusieurs reprises qu'il n'avait pas de troupes de combat en Syrie, seulement des officiers pour fournir des conseils militaires et de la formation. Mais l'Observatoire affirme que jusqu'à 3 000 membres du personnel militaire iranien sont présents en Syrie, soutenus par des dizaines de milliers de combattants formés par l'Iran et venant de pays comme le Liban, l'Irak et l'Afghanistan. Des personnes qui se sont récemment rendues à Damas ont déclaré à l'AFP que la présence de l'Iran était devenue moins visible dans la capitale syrienne, avec plusieurs bureaux de l'armée iranienne dans sa vieille ville maintenant fermés.