L'Iran en état d'alerte par crainte d'une attaque américano-israélienne contre ses sites nucléaires

Alors que les craintes d'une attaque militaire conjointe d'Israël et des États-Unis augmentent, l'Iran a renforcé ses défenses autour de ses principaux sites nucléaires et de missiles, ont déclaré des sources de haut rang au journal britannique The Telegraph mardi.

"Les autorités iraniennes attendent une attaque. Elles s'y attendent chaque nuit et est partout en état d'alerte maximale, même sur des sites dont personne ne connaît l'existence", a déclaré l'une des sources. "Les travaux de renforcement des sites nucléaires se poursuivent depuis des années, mais ils se sont intensifiés au cours de l'année écoulée, en particulier depuis qu'Israël a lancé la première attaque".

Boeing

"Les récents développements, notamment les commentaires du président américain Donald Trump sur les projets potentiels de son administration de frapper l'Iran, ont encore intensifié cette activité". La source a également admis que "toute attaque majeure pourrait rendre l’Iran vulnérable puisque ses systèmes de défense ont été grandement affaiblis suite aux frappes israéliennes de l’année dernière".

Plus tôt ce mois-ci, CNN a rapporté que des responsables du renseignement américain avaient averti que des frappes israéliennes importantes sur des sites nucléaires iraniens pourraient accroître le risque d’une guerre plus large au Moyen-Orient.