L'Iran intensifie l'armement des groupes terroristes en Judée-Samarie

Téhéran multiplie ses efforts pour transformer la Judée-Samarie en nouveau foyer terroriste comparable à Gaza, selon des sources du renseignement israélien et des analystes régionaux cités mardi par le Washington Free Beacon. Des armes sophistiquées auraient été introduites clandestinement sur le territoire ces derniers mois dans le but de recréer les conditions ayant permis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

Depuis l'accord de trêve négocié en octobre dernier entre Israël et le Hamas sous médiation américaine, le Jihad islamique aurait redéployé ses opérations vers la Judée-Samarie. Bien qu'il demeure la principale organisation armée pro-iranienne active dans des villes comme Hébron, Naplouse, Jénine et Jéricho, il est désormais épaulé par d'autres factions : les Brigades des martyrs d'Al-Aqsa, le Front populaire de libération de la Palestine et des cellules locales du Hamas. Au total, 28 groupes différents opéreraient dans la région, selon la Fondation pour la défense des démocraties (FDD).

Ces organisations disposeraient désormais d'armements jusqu'alors absents de la région : drones explosifs, missiles antichars, lance-roquettes et roquettes de dernière génération. Le Centre de renseignement Meir Amit rapporte que le Hamas a déclaré, aussitôt après le cessez-le-feu du 10 octobre, que la Judée-Samarie « demeurait un foyer majeur de résistance ».

Les opérations récentes de Tsahal ont permis d'intercepter plusieurs cargaisons d'armes iraniennes. Parmi les saisies notables : un drone transportant dix fusils en provenance de Jordanie, et une livraison d'octobre de la Force Qods contenant 15 roquettes antichar, 29 charges explosives, quatre drones armés et diverses armes à feu.

L'Iran tenterait désormais de faire transiter son matériel militaire via la Jordanie et le Liban. Les forces israéliennes auraient déjoué deux tentatives de contrebande d'armes de la Force Qods en provenance du Liban en juillet, selon le Centre Amit.

En février dernier, l'armée israélienne a démantelé un projet d'attaque coordonné depuis un centre de commandement conjoint situé dans le camp de Nur Shams, réunissant le Hamas, le Jihad islamique et les Brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Des terroristes avaient piégé des bus avec des explosifs, ciblant des civils dans cinq localités réparties sur trois villes différentes. Une erreur de synchronisation ayant provoqué une détonation prématurée, les forces israéliennes ont pu neutraliser les dispositifs restants. L'Institut David pour la politique de sécurité a confirmé le soutien iranien à cette opération.

Des clichés pris dans un dépôt d'armes à Hébron révèlent l'existence d'installations de fabrication de missiles, suggérant que les groupes terroristes de Judée-Samarie seraient désormais capables de produire des armes sophistiquées de manière autonome.