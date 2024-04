"L'Iran menace de lancer une attaque significative, notre engagement envers la sécurité d'Israël est inébranlable" (Biden)

Lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida, ce mercredi, le président américain Joe Biden a déclaré que son pays avait "un engagement de fer" pour défendre Israël contre les menaces de l'Iran. "Les Iraniens menacent de lancer une attaque significative contre Israël. Comme je l'ai dit au Premier ministre Benjamin Netanyahou, notre engagement envers la sécurité d'Israël face à ces menaces de l'Iran et de ses mandataires est une protection de fer. Laissez-moi le répéter - une protection de fer", a affirmé Biden.

Le président a ajouté avoir discuté avec son homologue japonais des développements au Moyen-Orient, notamment de son soutien à un cessez-le-feu, d'un accord pour la libération des otages et de ses efforts pour traiter la crise humanitaire à Gaza. "Netanyahou a promis d'ouvrir un point de passage supplémentaire dans le nord de la bande de Gaza. Nous verrons ce qu'il fera pour tenir l'engagement qu'il a pris", a déclaré Biden. "Netanyahou et moi avons eu une longue conversation", a-t-il poursuivi. "En ce qui concerne les otages, les familles savent à quel point nous sommes impliqués. Le nouvel accord est sur la table et nous les ramènerons chez eux là où est leur place, mais nous obtiendrons aussi le cessez-le-feu de six semaines dont nous avons besoin maintenant."

Les déclarations de Biden interviennent dans un contexte de tensions, Israël et les États-Unis s'attendant à des "représailles" iraniennes après l'élimination d'un commandant de la Force Qods à Damas, dans une attaque attribuée à Israël. Hier, Biden avait critiqué la gestion de la guerre à Gaza par Netanyahou, la qualifiant "d'erreur".