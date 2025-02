L'Iran menace Israël d'une "troisième attaque dévastatrice" sur Tel-Aviv et Haïfa

Un général de haut rang des Gardiens de la révolution iranienne a lancé vendredi une grave menace contre Israël, affirmant que la troisième attaque contre l'État hébreu serait particulièrement dévastatrice. Le général Ibrahim Jabbari, conseiller du commandant des Gardiens de la révolution Hossein Salami, a déclaré lors d'un exercice militaire que l'opération "Promesse de vérité 3" serait menée "au moment opportun" et détruirait Israël en rasant les villes de Tel-Aviv et Haïfa. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a répondu à ces menaces : "Si le peuple juif a appris quelque chose de l'histoire, c'est ceci : si ton ennemi dit que son objectif est de te détruire - crois-le. Nous sommes prêts."

Ces menaces interviennent dans le contexte d'un vaste exercice militaire iranien, appelé "Grand exercice du pouvoir du prophète Mohammed". Dans son discours, Jabbari a également évoqué l'état de préparation des "fronts de résistance" au Liban, en Irak et dans la bande de Gaza, précisant que le Guide suprême Ali Khamenei avait ordonné d'augmenter la portée des missiles.

En 2024, l'Iran a mené deux attaques massives de missiles et de drones contre Israël, mais celles-ci n'ont connu qu'un succès limité. Les systèmes de défense aérienne israéliens, en collaboration avec les États-Unis et leurs alliés, ont réussi à intercepter la majorité des missiles et à prévenir des dommages significatifs.

Reza Pahlavi, fils de l'ancien Shah d'Iran et considéré dans les cercles de l'opposition iranienne comme l'héritier en exil, a déclaré vendredi à Fox News que son cœur allait tant aux Israéliens qu'aux Palestiniens, mais qu'une action contre le régime iranien, qu'il a qualifié de "tête de la pieuvre", était nécessaire.

Selon le Wall Street Journal, les services de renseignement américains ont découvert au cours des derniers jours de l'administration Biden qu'Israël envisageait de mener des frappes significatives contre des sites nucléaires iraniens, cherchant à exploiter la faiblesse de l'Iran.

Le Washington Post rapporte que l'évaluation du renseignement américain indique qu'Israël tentera probablement dans les mois à venir une "frappe préventive" contre le programme nucléaire iranien, qui pourrait le retarder de semaines ou de mois, mais provoquerait une escalade au Moyen-Orient et raviverait le risque d'un conflit régional.