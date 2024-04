L'Iran ne riposterait pas à la frappe sur son ambassade à Damas si les États-Unis obtiennent un cessez-le-feu à Gaza (média)

L’Iran aurait informé les États-Unis qu'il s'abstiendrait de riposter à la frappe aérienne attribuée à Israël à Damas, dans laquelle plusieurs hauts commandants du Corps des gardiens de la révolution ont été tués, si un cessez-le-feu était conclu à Gaza, a rapporté Jadeh Iran dimanche. "Si l'Amérique réussit à contenir la situation, ce sera un grand succès pour l'administration Biden et nous pourrons construire sur cette base", a déclaré une source diplomatique anonyme au média iranien.

SANA via AP

Cette information, non confirmée par les médias officiels de la République islamique, intervient alors que les négociations entre Israël et le Hamas ont repris au Caire et que Tsahal intensifie ses préparatifs en vue d’éventuelles représailles iraniennes et d’une guerre sur le front nord.

Depuis la frappe en Syrie imputée à Israël sur un bâtiment adjacent à l’ambassade d’Iran, Téhéran a menacé l’État hébreu à plusieurs reprises de "riposte sévère". Les services de renseignement américains et israéliens que l'Iran pourrait cibler directement Israël avec des missiles de croisière et des drones kamikazes ainsi que les intérêts israéliens dans le monde.

Dimanche, le chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi, a assuré qu'Israël savait "comment gérer l'Iran". "Nous sommes prêts. Nous disposons de bons systèmes défensifs et savons comment agir avec force contre l'Iran, que ce soit à proximité ou à distance".