L'Iran viole déjà le cessez-le-feu en tirant un missile balistique sur le nord d'Israël

L'Iran a tiré un missile balistique en direction du nord d'Israël mardi matin, seulement trois heures et demie après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, violant ainsi celui-ci. Le missile a été intercepté dont des débris ont chuté près de la ville de Yodfat, dans le nord du pays, causant quelques dégâts matériels mineurs.

Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a condamné la violation du cessez-le-feu et a déclaré : "Compte tenu de la violation flagrante par l'Iran du cessez-le-feu déclaré par le président des États-Unis et du lancement de missiles en direction d'Israël, et conformément à la politique du gouvernement israélien de répondre avec force à toute violation, j'ai donné instruction à l'armée israélienne, en coordination avec le Premier ministre, de poursuivre les opérations de frappe intensifiées à Téhéran, visant les actifs du régime et les infrastructures terroristes dans la ville. Cela fait suite aux actions menées hier".

Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Eyal Zamir, a procédé à une évaluation de la situation à la suite de cette violation et a déclaré : "Compte tenu de la grave violation du cessez-le-feu par le régime iranien, nous riposterons avec force". Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich a lui aussi réagi au tir en assurant que Téhéran allait " trembler".

L'Iran a toutefois nié avoir tiré des missiles sur Israël après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. L'Iran nie avoir tiré des missiles sur Israël, a rapporté la chaîne de télévision publique iranienne IRIB, tandis que selon l'agence de presse ISNA "la nouvelle d'une attaque de missiles iraniens contre Israël après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu est fausse".

Dans la nuit, le président américain Donald Trump a annoncé qu'Israël et l'Iran avaient convenu d'un cessez-le-feu, le gouvernement israélien confirmant dans la matinée de mardi qu'Israël l'avait accepté. Au cours des deux heures qui ont précédé le cessez-le-feu, l'Iran a lancé six salves d'environ 20 missiles au total sur Israël. L'un de ces missiles a frappé un immeuble résidentiel à Beer Sheva, tuant quatre personnes et en blessant une vingtaine d'autres.