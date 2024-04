L’offensive israélienne à Rafah ne commencera qu'après la fin des discussions avec les États-Unis (média)

Les discussions entre responsables israéliens et américains au sujet d’une éventuelle offensive de Tsahal à Rafah devraient se poursuivre cette semaine. Des sources diplomatiques ont indiqué au radiodiffuseur public israélien Kan qu'aucune action ne serait entreprise dans la ville du sud de la bande de Gaza tant que les discussions avec les Américains ne seraient pas terminées. L'opération à Rafah dépendrait de la conclusion d'un accord sur les otages, a également rapporté le média.

La délégation israélienne, qui sera probablement composée du ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer et du chef du Conseil de sécurité nationale Tzachi Hanegbi, ne partira que la semaine prochaine, si tant est qu'elle le fasse. Dimanche, le chef du Shin Bet, Ronen Bar et son homologue du Mossad, David Barnea ont rencontré le directeur de la CIA, William Burns, et le Premier ministre du Qatar, après que la délégation du Hamas a rencontré les médiateurs.

Hillel Maeir/Flash90

Selon une source diplomatique, "la pression américaine est suffisante pour parvenir à un accord" et selon une autre source au fait des du contenu des réunions, la pression américaine est importante pour parvenir à un accord accepté par les deux parties.

La semaine dernière, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a fait savoir à Ron Dermer et Tzachi Hanegbi que les États-Unis n'opposeraient pas leur veto à une offensive terrestre israélienne à Rafah, précisant toutefois que des conditions humanitaires devaient être remplies au préalable.