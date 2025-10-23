L'OMS organise l'évacuation de 41 patients gazaouis dans un état critique

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a confirmé mercredi l'évacuation médicale de 41 patients dans un état critique hors de Gaza accompagnés de 145 personnes. Selon l'organisation, environ 15 000 patients attendent toujours d'être transférés. "Nous continuons d'appeler les pays à faire preuve de solidarité et à ce que toutes les voies soient ouvertes pour accélérer l'évacuation médicale", a déclaré le responsable.

Ces patients représentent un éventail de pathologies : nombreux sont ceux qui souffrent de blessures subies pendant les deux années de conflit, d'autres sont atteints de maladies chroniques graves – cancer, pathologies cardiaques.

Depuis le début de la guerre, plus de 7 000 patients ont été évacués de Gaza, l'Égypte ayant accueilli plus de la moitié d'entre eux.

Selon des groupes médicaux et des Palestiniens à Gaza, des centaines de personnes seraient mortes en attendant leur transfert hors de Gaza, soumis à de stricts contrôles de sécurité par le COGAT. L'OMS rapporte que 740 personnes figurant sur la liste d'attente sont décédées depuis juillet 2024, dont 137 enfants.