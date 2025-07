Shimon Or, oncle du soldat Avinatan Or, captif à Gaza, exhorte Yuli Edelstein à s’opposer à l’accord en cours

Articles recommandés -

Shimon Or, oncle du soldat kidnappé, Avinatan Or, a lancé ce lundi un appel pressant au président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense à la Knesset, Yuli Edelstein, lui demandant de bloquer l’accord en cours pour la libération de seulement dix otages.

Farouchement opposé à un échange partiel, Shimon Or affirme qu’un tel compromis pourrait coûter la vie à de nombreux soldats de Tsahal. "Vous avez décidé de ne pas renoncer à faire tomber le Hamas, car il menace tout Israël. Alors comment pouvez-vous accepter cet accord meurtrier ?" a-t-il interrogé. Selon lui, un retrait militaire complet de Gaza, comme l’exige le Hamas, entraînerait un bilan humain encore plus lourd : "au moins quatre fois plus de soldats tués", prévient-il.

Shimon Or déplore également l’absence de mobilisation publique en faveur des soldats, estimant qu’un seul otage médiatisé attire plus l’attention que plusieurs dizaines de militaires tombés au combat. "Il n’y a aucun lobbying pour les soldats. Dans l’opinion publique, quarante ou cinquante morts ne font pas de bruit, mais un otage, si", regrette-t-il.

Dans une critique directe à Edelstein, il poursuit : "Vous êtes censé être leur voix. Vous devriez frapper du poing sur la table et dire : 'Cela ne peut pas arriver'. Ce marché est plus dangereux que la situation actuelle."

Il a même évoqué un possible boycott des réservistes comme forme de protestation, accusant les dirigeants de les envoyer "mourir sur l’autel de l’opinion publique". Il cite enfin un engagement présumé du coordinateur pour les otages, Gal Hirsch, selon lequel les négociations pour les autres captifs reprendraient immédiatement après la libération des dix premiers.

"Si vous vous taisez, nous vous tiendrons responsable", a-t-il conclu. "Il n’est pas trop tard : stoppez cet accord maintenant et exigez la libération de tous les otages."