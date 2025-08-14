L’ONU inscrit officiellement le Hamas sur sa "liste noire" des auteurs de crimes sexuels en période de conflit

Articles recommandés -

Pour la première fois, l’Organisation des Nations unies reconnaît officiellement le Hamas comme responsable de crimes sexuels commis dans le cadre de conflits armés. Le mouvement terroriste figure désormais sur la "liste noire" des groupes identifiés par le Secrétaire général de l’ONU pour avoir perpétré de telles exactions, aux côtés d’autres organisations déjà accusées de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

Selon le ministère israélien des Affaires étrangères, cette décision marque une évolution significative après que, l’an dernier, le Secrétaire général António Guterres s’était opposé à l’inclusion du Hamas dans cette liste. Le rapport annuel, qui sera transmis ce jeudi 14 août aux États membres de l’Assemblée générale, détaille les organisations impliquées dans des violences sexuelles liées à des conflits et cite pour la première fois le Hamas.

En début d’année 2024, Pramila Patten, représentante spéciale de l’ONU chargée de la question des violences sexuelles dans les conflits, avait déjà documenté des faits particulièrement graves imputés au Hamas. Les accusations portent notamment sur des viols, viols collectifs, mutilations sexuelles et abus commis sur des personnes détenues.

Les autorités israéliennes affirment que ces crimes n’ont pas cessé et que des violences sexuelles continuent d’être infligées à des otages encore aux mains du mouvement terroriste. Israël appelle la communauté internationale à œuvrer pour la libération immédiate de tous les captifs et pour le désarmement complet du Hamas.

Parallèlement, le ministère des Affaires étrangères indique poursuivre ses efforts pour contrer ce qu’il qualifie de "fausses accusations" de crimes sexuels visant Israël et pour combattre les "accusations calomnieuses" diffusées à ce sujet sur la scène internationale.

L’inclusion du Hamas dans la liste noire de l’ONU est considérée à Jérusalem comme une reconnaissance internationale du caractère particulièrement grave de ces actes, qui se situent au sommet de l’échelle des violations du droit international humanitaire.