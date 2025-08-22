L'ONU s'apprête à déclarer une famine à Gaza

Articles recommandés -

L'organisation IPC (Integrated Food Security Phase Classification), qui opère sous l'égide de l'ONU et définit les situations de famine dans le monde, devrait annoncer vendredi une famine à Gaza. L'organisme présentera en fin de matinée un rapport indiquant que "le pire scénario de famine se développe actuellement dans la bande de Gaza".

Cette déclaration imminente suscite une vive réaction de la part d'Israël. L'ambassadeur israélien à l'ONU, Danny Danon, a réagi avec fermeté : "Même alors que des centaines de camions entrent chaque jour dans la bande de Gaza et que les centres d'aide distribuent des millions de rations alimentaires, l'ONU continue son industrie du mensonge."

Danny Danon dénonce ce qu'il considère comme "une tentative cynique de changer les critères pour attaquer Israël", ajoutant que "la seule famine à Gaza actuellement est celle des otages dans les tunnels du Hamas".

Cette annonce intervient dans un contexte de tensions persistantes, où les questions humanitaires deviennent un enjeu diplomatique majeur. La classification officielle d'une famine par l'IPC pourrait avoir des répercussions importantes sur la perception internationale du conflit et les pressions exercées sur les parties impliquées.