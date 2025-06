L'ONU vote jeudi une résolution pour un cessez-le-feu à Gaza, Israël dénonce une "mascarade"

L'Assemblée générale des Nations unies vote jeudi sur un projet de résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent dans la guerre à Gaza, une semaine après le véto américain sur un texte similaire au Conseil de sécurité. Les 193 membres de l'Assemblée générale devraient adopter massivement cette résolution, selon les diplomates, malgré les pressions israéliennes contre ce qu'Israël qualifie de "mascarade politiquement motivée et contre-productive". Contrairement au Conseil de sécurité, aucun pays ne dispose de droit de véto à l'Assemblée générale, bien que ses résolutions ne soient pas contraignantes.

Le projet de résolution exige la libération des otages détenus par le Hamas, le retour des prisonniers palestiniens détenus par Israël et le retrait complet des forces israéliennes de Gaza. Il réclame également un accès humanitaire sans entrave et "condamne fermement l'utilisation de la famine des civils comme méthode de guerre". "C'est à la fois faux et diffamatoire", a écrit l'ambassadeur israélien à l'ONU Danny Danon dans une lettre aux États membres mardi. Danon a qualifié le projet de résolution de "texte immensément défaillant et nuisible", exhortant les pays à ne pas participer à cette "farce" qui selon lui mine les négociations sur les otages et échoue à condamner le Hamas.