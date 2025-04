"L'opération à Gaza s'étend, de vastes territoires seront annexés aux zones de sécurité d'Israël", affirme Israël Katz

"Je souhaite du succès aux soldats de Tsahal qui combattent courageusement et puissamment à Gaza pour le retour des otages et la défaite du Hamas", a déclaré mercredi matin, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz.

"L'opération 'Force et glaive' s'étend, avec une évacuation à grande échelle de la population de Gaza des zones de combat, pour écraser et nettoyer la zone des terroristes et de leurs infrastructures et s'emparer de vastes territoires qui seront annexés aux zones de sécurité de l'État d'Israël pour la protection des forces combattantes de Tsahal et des localités israélienne", a-t-il poursuivi. "J’appelle les habitants de Gaza à agir maintenant pour chasser le Hamas et libérer tous les otages. C'est la seule façon de mettre fin à la guerre".

Jehad Alshrafi / AP

Les forces de Tsahal ont lancé une opération terrestre à Rafah tôt mercredi matin, visant à détruire les infrastructures du Hamas dans la région. Il s'agit de la première incursion terrestre significative de l'armée israélienne depuis la fin du cessez-le-feu il y a deux semaines.

Après de nombreuses frappes menées dans la nuit de mardi à mercredi dans le sud de la bande de Gaza, l'armée israélienne a commencé à étendre ses opérations terrestres à Rafah à l'aube, faisant entrer une nouvelle division à Gaza. Lundi et mardi, l'armée israélienne a appelé les habitants de la région de Rafah à évacuer avant une opération militaire terrestre. L'entrée au sol a eu lieu après des frappes aériennes massives de l'armée de l'air israélienne à Rafah et Khan Younès.