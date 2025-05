L'opération "Chars de Gédéon" devrait durer deux mois et aboutir au contrôle de 75 % de la bande de Gaza

L'armée israélienne a annoncé dimanche contrôler actuellement environ 40% du territoire de la bande de Gaza dans le cadre de l'opération "Chars de Gidéon". Selon les estimations militaires, ce pourcentage devrait atteindre 75% d'ici deux mois, marquant une progression significative dans cette offensive d'envergure.

Cinq divisions israéliennes opèrent simultanément dans la bande de Gaza, incluant l'ensemble des brigades d'infanterie et blindées de Tsahal. Cette mobilisation représente un effort sans précédent par son ampleur, avec des milliers de combattants déployés sur l'ensemble du territoire gazaoui.

L'objectif déclaré de cette opération consiste à détruire l'infrastructure terroriste du Hamas et à faire tomber son régime. L'armée israélienne prévoit également de déplacer environ deux millions d'habitants vers plusieurs zones spécifiques : Muassi, la zone centrale du camp, et le centre-ville de Gaza.

Un bilan militaire lourd

Depuis le lancement de l'opération, l'armée israélienne revendique avoir attaqué 2 900 cibles terroristes, notamment des quartiers généraux, des lanceurs, des fosses de lancement et des dépôts d'armes. Plus de 800 terroristes auraient été éliminés, dont plus de 50 membres de haut rang de l'organisation.

Selon l'analyse militaire israélienne, le Hamas ne disposerait plus que de "quelques milliers de roquettes à courte portée et quelques centaines de roquettes à longue portée", soit une perte significative de sa puissance de feu. L'organisation conserve néanmoins la capacité de lancer certaines salves.

L'armée israélienne affirme constater des "lacunes dans la capacité du Hamas à gouverner à Gaza" et une "forte baisse de la confiance de la population gazaouie" envers l'organisation. La police du Hamas serait désormais incapable d'empêcher les déplacements civils vers les zones humanitaires ou de lutter contre le pillage de nourriture.

Distribution d'aide humanitaire

Parallèlement aux opérations militaires, l'armée israélienne a établi quatre centres de distribution d'aide humanitaire : trois dans le sud de Gaza et un au centre. La distribution, menée par l'intermédiaire d'une société civile américaine, devrait débuter lundi avec 11 000 rations quotidiennes par centre.

Chaque ration est conçue pour nourrir une famille de cinq personnes pendant cinq jours. L'armée espère que toute tentative du Hamas de s'approprier ces rations affaiblira davantage sa position auprès de la population.

Enquête sur des allégations de bombardement

L'armée israélienne poursuit ses investigations concernant les allégations de mort de neuf enfants d'un couple de médecins de l'hôpital Nasser, attribuées par le Hamas à un bombardement israélien. Tsahal conteste ces accusations, affirmant n'avoir "aucune indication de l'incident" et soupçonnant l'utilisation de "technologie d'intelligence artificielle" pour certaines images.

Selon la version militaire, une frappe précise a visé quatre terroristes dans un bâtiment, sans présence civile et sans extraction de "corps d'enfant".