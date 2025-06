"L'opération contre l'Iran va durer des semaines" (responsables israéliens)

L'offensive israélienne contre l'Iran devrait se poursuivre "des semaines, pas des jours", selon des informations rapportées par CNN. Cette estimation, confirmée par des sources à Washington et Jérusalem, bénéficie de l'aval tacite de l'administration Trump qui n'a exprimé aucune réserve sur la durée prévue lors des discussions internes. Un responsable de la Maison Blanche a précisé que l'administration était informée des plans israéliens et les soutenait de manière implicite. "L'administration croit fermement que la question peut être résolue par la poursuite des négociations entre les États-Unis et l'Iran", a-t-il déclaré, ajoutant que Washington ne dicterait pas à Israël comment agir, hormis son droit à l'autodéfense.

Les opérations israéliennes se poursuivent depuis plus de 48 heures consécutives, visant deux objectifs stratégiques : neutraliser la menace nucléaire iranienne et détruire l'arsenal de missiles balistiques. Ces menaces sont jugées existentielles après des décennies de sanctions et de négociations qui ont permis à Téhéran de gagner du temps.

Privé d'aviation capable de rivaliser avec Tsahal et ses défenses aériennes systématiquement détruites, l'Iran ne peut riposter qu'avec ses missiles. Les attaques iraniennes de ces dernières heures ont causé des victimes civiles à Rishon Lezion, Tamra, Bat Yam et Ramat Gan.

Si renverser le régime des ayatollahs n'est officiellement pas l'objectif, des responsables israéliens n'excluent plus l'élimination d'Ali Khamenei. "Son élimination est sur la table", ont-ils confié au New York Times. À Jérusalem, on s'étonne que le Hezbollah reste à l'écart, estimant que l'organisation "ne veut pas miser sur un cheval mort".