L'opération de Tsahal à l'hôpital Shifa cessera lorsque tous les terroristes seront attrapés "mort ou vif"

S'adressant aux troupes déployées à l'hôpital Shifa de la ville de Gaza vendredi, le chef du commandement sud de Tsahal, le général de division Yaron Finkelman, a déclaré que l'opération menée contre le Hamas ne prendrait fin "que lorsque le dernier des terroristes sera entre nos mains, mort ou vif". "L'action ici à Shifa est significative. Une opération audacieuse, astucieuse et des plus impressionnantes jusqu'à présent", a souligné le général Finkelman.

Selon Tsahal, plus de 800 suspects terroristes, dont plusieurs hauts commandants du Hamas et du Jihad islamique palestinien, ont été capturés, et 140 autres combattants ont été tués au cours de l'opération en cours dans le plus grand centre médical de la bande de Gaza. Le général Finkelman était accompagné du chef de la direction du renseignement militaire, le général de division Aharon Haliva, du commandant de la 162e division, le général de brigade Itzik Cohen, et du commandant de l'unité de commandos Shayetet 13 de la marine, le capitaine "Aleph".

Cette opération d'envergure, lancée il y a plusieurs jours, vise à démanteler les infrastructures terroristes qui se cachaient au sein même de l'hôpital Shifa, une stratégie qui n'a pas manqué de soulever des questions quant à l'éthique du Hamas, accusé d'utiliser des civils comme boucliers humains.

Malgré les défis logistiques et éthiques que représente une telle opération dans un établissement de santé, Tsahal semble déterminée à poursuivre sa mission jusqu'à son terme, afin de garantir la sécurité des civils israéliens et de porter un coup sévère aux capacités opérationnelles des groupes terroristes dans la bande de Gaza.

Les autorités israéliennes ont assuré que tout était mis en œuvre pour minimiser l'impact sur les patients et le personnel médical, mais l'opération a inévitablement perturbé le fonctionnement de l'hôpital et suscité l'inquiétude des organisations humanitaires quant à l'accès aux soins pour la population gazaouie.