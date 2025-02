L'ordre d'attaque a été transmis par Mohammed Deif deux semaines avant les massacres du 7 octobre

Un document militaire trouvé lors d'une bataille à Gaza révèle que Mohammed Deif, ancien chef de la branche militaire du Hamas, a distribué l'ordre opérationnel complet des attaques terroristes du 7 octobre à environ vingt-cinq hauts commandants de l'organisation le 23 septembre, soit deux semaines avant les massacres, a révélé le diffuseur public israélien Kan.

Selon le média, le document contient de nombreux détails sur le plan d'invasion, y compris le calendrier de l'attaque, la répartition des forces et les cibles précises de chaque unité. Selon les données, l'attaque devait se dérouler en trois vagues : la force Nukhba ouvrait l'attaque, suivie par les forces combinées, et enfin ce qui était appelé la "vague de civils volontaires".

Moshe Shai/FLASH90

Le document décrit les étapes précises de l'attaque, qui comprenait les tirs massifs de roquettes, l'utilisation d'avions légers et de drones pour perturber les systèmes d'observation israéliens, et une invasion terrestre. Il contient également des instructions détaillées sur la répartition des forces dans les localités israéliennes et les bases de Tsahal.

Bien que le document ait été distribué à des dizaines de commandants de haut rang du Hamas, le système de sécurité israélien n'en a pas eu connaissance. En outre, lors d'une réunion d'évaluation de la situation tenue le 27 septembre, dix jours avant l'attaque, le chef du renseignement militaire israélien et l'ancien ministre de la Défense avaient estimé que le Hamas était intéressé par un accord à long terme avec Israël.

Le document montre également que Mohammed Deif et non Yahya Sinwar, était le principal responsable de l'attaque, contrairement aux évaluations précédentes.