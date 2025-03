L'Organisation sioniste mondiale crée un pin's immortalisant l'héroïsme d'Emily Damari

À l'occasion de la Journée internationale de la femme, qui aura lieu le 8 mars, le Département de la diaspora de l'Organisation sioniste mondiale (OSM) a créé un pin's unique qui commémore l'histoire et immortalise l'héroïsme d'Emily Damari, otage du Hamas pendant 471 jours. Elle est devenue un devenue "un symbole de résilience, de force et de victoire".

"Pendant sa captivité, elle a fait preuve d'une détermination extraordinaire et a fait face à une réalité inhumaine, mais malgré les difficultés, elle a réussi à garder son esprit et à transmettre un message d'espoir. À sa libération, elle est devenue un symbole de la résilience et du triomphe de l'esprit israélien", a déclaré le Département de la diaspora de l'OSM.

Tsahal

Le pin's a été conçu à partir d'une photo d'Emily Damari prise le jour de sa libération, sur laquelle elle lève trois doigts de sa main gauche, les eux du milieu ayant été sectionnés par une balle tirée par des terroristes du Hamas le 7 octobre. "Ce pin's unique symbolise l'histoire de son héroïsme, dans le but de diffuser le message de force, de renouveau et de sionisme dans les communautés juives du monde entier. Le pin's appelle tous ceux qui croient en la force de l'esprit israélien à l'accrocher à leur revers et à partager l'histoire sur les réseaux sociaux avec le hashtag #Zionistheroes. Le pin's a été distribué aux leaders d'opinion du monde entier créant une forte demande, ce qui indique le large impact du message", a encore souligné le Département de la diaspora.

Screenshot Instagram/Montana Tucker

La responsable du département de la diaspora, l'avocate Neria Meir, a déclaré : "L'histoire d'Emily est un modèle de détermination et de force féminine dans des conditions inhumaines. Ce pin's sera diffusé dans le monde entier et servira de symbole d'héroïsme et de victoire". Les pin's ont été produits en édition limitée, et distribués à des personnes et à des organisations œuvrant à la commémoration des histoires héroïques israéliennes et à l’autonomisation des femmes dans la sphère publique.

"Merci beaucoup pour cette initiative. C'est fou et incroyable. Je n'ai pas de mots", a quant à elle réagi Emily Damari, émue par le geste.