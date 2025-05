L'otage Edan Alexander pourrait être libéré prochainement, selon Netanyahou

Lors d'une réunion à huis clos de la commission des Affaires étrangères et de la Sécurité tenue dimanche, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fait état de plusieurs développements concernant les négociations avec le Hamas pour la libération des otages israéliens.

Netanyahou a indiqué qu'Israël soutenait le plan Witkoff mais a également évoqué d'autres scénarios possibles, notamment un accord plus limité impliquant la libération de moins d'otages. Parmi les hypothèses envisagées, le Premier ministre a mentionné la possibilité d'une libération unilatérale du soldat Idan Alexander, également citoyen américain, comme "geste envers Trump", indépendamment des négociations concernant les 58 autres otages.

"Des efforts constants sont déployés pour parvenir à un accord basé sur le plan Witkoff", a assuré le chef du gouvernement israélien, tout en réaffirmant la stratégie militaire actuelle à Gaza.

Selon Netanyahou, la pression militaire sur le Hamas poursuit trois objectifs interdépendants : "détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas, créer les conditions pour le retour des personnes kidnappées et garantir que Gaza ne représente plus une menace pour l'État d'Israël". Cette stratégie inclut le déplacement de la population civile vers le sud de l'axe Morag, où l'aide humanitaire sera distribuée, afin de "séparer la population du Hamas".

Concernant l'avenir de Gaza, le Premier ministre a évoqué le "plan Trump", qu'il ne considère pas comme "théorique". Il a notamment mentionné que "la migration volontaire des Gazaouis ouvrirait de nouvelles possibilités" qui n'impliqueraient pas l'Autorité palestinienne, cette dernière poursuivant selon lui "le même objectif que le Hamas, mais par des moyens différents".

Ces déclarations du Premier ministre interviennent alors que le Hamas a fait état de discussions directes et avancées avec Washington pour parvenir à la fin de la guerre. et à l'acheminement rapide d'aide humanitaire à Gaza.