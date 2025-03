L'otage franco-israélien, Ohad Yahalomi, a été enterré au kibboutz Nir Oz

Ohad Yahalomi a été inhumé ce mercredi à Nir Oz, environ une semaine après que sa dépouille a été restituée lors de la dernière phase de la première étape de l'accord. Le cortège funèbre a démarré de Rishon LeZion jusuq'au au cimetière du kibboutz. Les éloges funèbres ont eu lieu sur la pelouse devant le réfectoire. La famille prendra le deuil à l'hôtel à l'hôtel du kibboutz Shefayim.

Batsheva, l'épouse d'Ohad, lui a rendu hommage : "Mon Ohad, 16 années de complicité, d'ancrage, de croissance et d'amour ensemble. Des années de joie et de lumière, tu peux te reposer maintenant. Tu nous manques dans chacune de nos décisions. Nous espérions que tu reviendrais car il n'y a personne de plus fort que toi. J'espère que lorsque le moment viendra, nous serons à nouveau ensemble".

Avshalom Sassoni/Flash90

Le 7 octobre, Ohad est sorti de son abri pour empêcher les terroristes d'entrer et de blesser sa famille. Les terroristes lui ont tiré dessus et il a dû assister à l'enlèvement de sa femme et de ses enfants sous ses yeux. Les ravisseurs ont emmené les membres de sa famille sur deux motos, et l'un d'eux ayant glissé dans les champs, sa femme, Batsheva, a réussi à s'enfuir avec ses deux filles. Son fils de 12 ans, Eitan, a été emmené sur la deuxième moto et libéré après 52 jours. Eitan a raconté que les terroristes l'ont forcé à regarder des vidéos d'horreur pendant sa captivité.

https://x.com/i/web/status/1897206892180685056

Le kibboutz Nir Oz a déclaré : "Ohad, décédé à 50 ans, était un homme dévoué et aimant pour sa famille. Il était passionné de sport et de randonnée, et connaissait chaque sentier et recoin du désert qu'il adorait. Pendant des années, il a travaillé à l'Autorité de la nature et des parcs et a consacré sa vie à la préservation de la nature. Par son amour profond du désert, il a publié avec des partenaires un guide des scorpions et a été impliqué dans des initiatives éducatives au sein de la société bédouine". Ohad laisse derrière lui une femme et trois enfants, ainsi que de nombreux membres de sa famille et amis.

La famille Yahalomi et le Forum des familles des otages ont invité le public à participer aux funérailles et à se tenir sur le bord des routes avec des drapeaux israéliens pour accompagner Ohad dans son dernier voyage.