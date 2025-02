L'otage Tsahi Idan sera inhumé aujourd'hui aux côtés de sa fille assassinée le 7 octobre

Tsahi Idan, otage assassiné en captivité par le Hamas, sera inhumé aujourd'hui au kibboutz Einat après une cérémonie d'adieu publique. Sa dépouille a été rapatriée en Israël hier dans le cadre de la dernière phase du premier volet de l'accord avec le Hamas. La cérémonie funéraire commencera à 10h00 au stade Bloomfield à Tel Aviv et sera ouverte au public. Elle comprendra des hommages des supporters du Hapoel Tel Aviv, club dont Idan était un fervent supporter. Le cortège traversera ensuite plusieurs localités du centre d'Israël avant d'atteindre le kibboutz Einat, où il sera enterré aux côtés de sa fille aînée Maayan.

Le matin de Simhat Torah, Tsahi se trouvait dans l'abri sécurisé de sa maison avec son épouse Gali et leurs trois enfants, Maayan, Yael et Shahar, lorsque des terroristes ont réussi à pénétrer dans leur domicile au kibboutz Nahal Oz. Les assaillants ont assassiné Maayan et engagé un échange de tirs depuis l'intérieur de la maison.

Les terroristes ont filmé leur présence dans la maison des Idan, une vidéo largement diffusée qui a fourni l'un des premiers témoignages des atrocités commises dans les habitations ce jour-là. On y voit les membres de la famille en pleurs et terrifiés, utilisés comme boucliers humains par les terroristes qui tiraient vers l'extérieur. Tsahi a été enlevé couvert du sang de sa fille, assassinée sous les yeux de sa famille, aux côtés de son voisin Omri Miran qui est toujours en captivité à Gaza.

Le cousin de Tsahi, Guy Idan, est tombé au Liban le 24 octobre 2024.

En décembre 2023, la sœur de Tsahi, Noam, avait déclaré à la radio publique israélienne avoir reçu un signe de vie de son frère, tout en ajoutant qu'elle espérait que cela était toujours vrai. En avril, Tsahi a célébré son 50ème anniversaire en captivité. Son épouse Gali avait alors évoqué la douleur de la famille : "Nous vivons toujours le traumatisme, mes enfants sont nostalgiques et brisés."

Suite à l'identification de sa dépouille, sa famille a déclaré : "Le voyage insupportablement difficile de notre famille pour ramener notre cher et bien-aimé Tsahi de l'enfer de Gaza s'est terminé avec l'identification de son corps par une équipe qualifiée de l'État d'Israël. L'incertitude et les tourments incessants ont pris fin. Tsahi a été enlevé sur ses pieds et nous avons reçu plusieurs signes de vie de sa part pendant cette période. Lors de l'accord de novembre 2023, il était encore en vie et aurait dû être libéré."