L'un des corps d'otages restitués par le Hamas dimanche soir est celui du capitaine Omer Neutra

La famille du capitaine Omar Neutra a confirmé dans la nuit de dimanche à lundi le rapatriement en Israël de la dépouille de leur fils, tombé lors de l'attaque du 7 octobre 2023. Dans un message chargé d'émotion, son père Ronen a écrit : "Et il y a de l'espoir pour ton avenir, dit le Seigneur, et les enfants sont retournés à leur frontière. Notre Omer est enfin en terre d'Israël. Quelle douleur et quel soulagement !"

Plus tôt dans la soirée, le président américain Donald Trump avait annoncé aux journalistes, à bord d'Air Force One en route vers Washington, que le Hamas avait restitué le corps du citoyen israélo-américain. Le président a indiqué avoir échangé avec les parents du jeune homme.

Né et élevé à Long Island, dans l'État de New York, Omar Neutra, 21 ans, avait fait le choix en 2022 d'immigrer seul en Israël pour s'engager dans Tsahal. Intégré à l'unité Sabar en tant que soldat isolé, il avait rejoint le Corps blindé et servait comme chef de section de chars au sein de la compagnie Vulcan du 77e bataillon, 7e brigade.

Le 7 octobre 2023, au matin de l'attaque massive du Hamas, le char sous son commandement a essuyé des tirs intenses près de l'avant-poste à proximité du kibboutz Nir Oz, à la frontière de Gaza. Touché par des roquettes RPG et des explosifs, le blindé a pris feu. Omer et son équipage - le caporal Nimrod Cohen, le sergent Oz Daniel et le sergent Shaked Dahan - ont été contraints d'évacuer le véhicule pour échapper aux flammes. Dès leur sortie, ils ont été capturés par des terroristes qui les attendaient et emmenés dans la bande de Gaza.

Le 2 décembre 2024, après examen des conclusions du grand rabbinat militaire et sur la base de renseignements fiables, Tsahal a officiellement déclaré le capitaine Neutra décédé, sa dépouille étant retenue par une organisation terroriste.

Sportif accompli depuis l'enfance, Omar Neutra excellait au football, au basketball et au volleyball, et avait été capitaine plusieurs équipes de son lycée. Ses proches le dépeignent comme un jeune homme chaleureux, optimiste et charismatique qui "illuminait chaque pièce où il entrait". Il laisse derrière lui ses parents, son frère, ainsi qu'un vaste réseau d'amis en Israël et aux États-Unis, dont il marquera à jamais la mémoire.