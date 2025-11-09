L'unité d'élite Shayetet 13 a opéré dans les souterrains de Rafah pour localiser Hadar Goldin

La Shayetet 13 (unité d'élite navale) et d'autres forces spéciales ont mené des opérations dans les tunnels souterrains de Rafah pour localiser la dépouille du lieutenant Hadar Goldin a révélé dimanche soir i24NEWS.

Ces opérations spéciales, menées dans le cadre de l'offensive de la 162e division pour la conquête de la zone, ont été prolongées et ont impliqué une présence de longue durée ainsi que des actions basées sur des renseignements.

Nous avons également révélé en exclusivité que l'arme du lieutenant Hadar Goldin, remise aujourd'hui à sa famille, avait été retrouvée sur la dépouille du commandant du Hamas à Rafah, Mohammed Shabana, après son élimination dans les tunnels souterrains près de l'hôpital européen de Khan Younès, aux côtés de Mohammed Sinwar.

Suite au raid sur l'hôpital il y a environ six mois, la famille avait été informée que l'arme était aux mains d'Israël. Désormais, après sa restitution, l'unité Yahalom devrait transférer l'arme à un musée en coordination avec la famille.