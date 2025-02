La BBC retire un documentaire sur un enfant de Gaza après la découverte des liens de son père avec le Hamas

La BBC a annoncé vendredi le retrait de son documentaire "Gaza: How to Survive a Warzone" pour réexamen, après qu'il a été révélé que le père du jeune garçon qui y tient le rôle principal, Abdullah al-Yazouri, est un haut responsable du Hamas et ancien vice-ministre de l'Agriculture dans la bande de Gaza.

Dans ce film déjà diffusé sur la chaîne britannique, Abdullah, 13 ans, décrivait la vie dans la bande de Gaza pendant la guerre "Épées de fer". Après sa diffusion, il a été découvert que le père de l'enfant occupait un poste important au sein du Hamas. "Des questions répétées ont été soulevées concernant ce programme et, à la lumière de ces interrogations, nous avons effectué une vérification supplémentaire auprès de la société de production. Le programme ne sera pas disponible pendant la durée de l'examen", a déclaré la BBC dans un communiqué.

Suite à la première diffusion du programme, la BBC a reçu plusieurs demandes de retrait. Le journaliste indépendant David Collier a récemment affirmé que l'un des producteurs de la série documentaire est un militant palestinien qui avait salué le massacre du 7 octobre. En outre, il a révélé que de nombreuses parties du programme diffusé étaient mises en scène.

Selon ses dires, l'enfant qui figurait dans le documentaire britannique avait également été interviewé par Channel 4 en novembre 2023. Lors de cette interview, il s'était présenté sous un nom de famille différent et avait même présenté un étranger comme son père, afin de dissimuler ses liens avec l'organisation terroriste.

Les demandes concernant l'"intégrité" du programme sont venues de plusieurs sources différentes. Parmi elles, l'ambassadrice d'Israël au Royaume-Uni, Tzipi Hotovely, qui a annoncé sur le réseau social X avoir envoyé une lettre officielle au directeur de la BBC, Tim Davie, dans laquelle elle demande des éclaircissements sur le personnage principal du programme.

Jeudi, la ministre britannique de la Culture a également annoncé qu'elle s'entretiendrait avec la BBC au sujet du documentaire sur Gaza. "Je l'ai regardé. C'est quelque chose dont je vais discuter avec eux, particulièrement concernant la façon dont ils ont contacté les personnes présentées dans le programme."