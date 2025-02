La BBC s'excuse après avoir qualifié les otages israéliens de "prisonniers"

Le radiodiffuseur public britannique BBC s'est retrouvé au centre d'une nouvelle polémique après avoir qualifié de "prisonniers" les trois otages israéliens libérés lors de la dernière phase de négociations avec le Hamas. Lors d'un reportage sur la libération de Keith Siegel, Jordan Bibas et Ofer Calderon, le présentateur Nicky Campbell a employé le terme de "prisonniers israéliens", suscitant de vives réactions. Quelques heures après l'incident, la chaîne a diffusé des excuses en direct : "Plus tôt dans la journée, nous avons rapporté les noms des trois otages israéliens qui devaient être libérés. À un moment de notre couverture, nous avons qualifié les otages de 'prisonniers' et nous tenons à nous en excuser."

Cette erreur s'inscrit dans une série de controverses liées à la couverture médiatique de la guerre entre Israël et le Hamas par la BBC. En janvier 2024, le diffuseur avait déjà dû présenter des excuses après avoir relayé sans vérification une déclaration du Hamas accusant Tsahal d'avoir "procédé à des exécutions à Gaza". La BBC avait alors reconnu : "Nous n'avons pas fait suffisamment d'efforts pour rechercher des preuves justifiant la diffusion de cette allégation du Hamas."

Les premiers mois du conflit ont été particulièrement difficiles pour la BBC, qui a reçu des centaines de plaintes concernant une couverture jugée partiale. La controverse s'est notamment cristallisée autour du refus de certains présentateurs de qualifier les membres du Hamas de "terroristes" ou d'"assaillants".