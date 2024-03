La CIJ va entendre la plainte du Nicaragua contre l'Allemagne au sujet de l'aide à Israël

La Cour internationale de justice (CIJ) examinera les 8 et 9 avril les accusations portées par le Nicaragua contre l'Allemagne concernant son soutien militaire à Israël et son financement de l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, selon Reuters. Le Nicaragua accuse l'Allemagne de faciliter un "génocide" par son soutien à Israël et de "ne pas avoir agi pour prévenir un génocide."

Wolfgang Buechner, porte-parole du gouvernement allemand, a indiqué que l'Allemagne défendra sa position devant la CIJ, tout en considérant les accusations comme infondées. L'UNRWA a vu son financement suspendu par ses principaux donateurs, y compris les États-Unis et l'Allemagne, après qu'Israël a rapporté l'implication de certains de ses employés dans des attaques du Hamas le 7 octobre.

Cette affaire fait suite à une plainte similaire de l'Afrique du Sud contre Israël à la CIJ, accusant Israël de génocide à Gaza. Le 26 janvier, la CIJ a statué qu'Israël devait prendre des mesures pour empêcher un génocide à Gaza et favoriser l'acheminement de l'aide, sans pour autant exiger l'arrêt du conflit.

Suite à la plainte de l'Afrique du Sud, l'Allemagne a annoncé son intention d'intervenir en tant que tierce partie pour défendre Israël, arguant qu'il n'y a pas eu de génocide. Le Nicaragua avait également demandé à rejoindre l'action de l'Afrique du Sud contre Israël, condamnant les actions israéliennes comme une violation de la convention sur le génocide.