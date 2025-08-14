La conquête de la ville de Gaza pourrait nécessiter la mobilisation de 100 000 réservistes, estime Tsahal

Articles recommandés -

Selon les estimations de Tsahal, la vaste opération terrestre visant à reprendre la ville de Gaza pourrait nécessiter la mobilisation exceptionnelle de 80 000 à 100 000 réservistes. Le chef d’état-major, Eyal Zamir, a donné son accord de principe pour cette opération deux jours plus tôt que prévu, après consultation avec le Forum de l’état-major général, le Shin Bet et d’autres hauts responsables sécuritaires. La décision a suivi l’aval du cabinet de sécurité.

Les discussions prévues dans les prochains jours porteront sur les détails opérationnels, les tactiques de combat urbain et la manière de gérer les immeubles de grande hauteur à l’ouest de la ville, où le Hamas a installé des unités de guérilla.

L’opération, qui devrait s’étendre bien au-delà de 2025 et se poursuivre en 2026, inclurait une phase de récupération pour les troupes entre les missions. "Le chef d’état-major a insisté sur l’importance de préparer la mobilisation des réserves et d’augmenter le niveau de préparation", a indiqué l’armée.

Avant ce feu vert initial, plusieurs officiers supérieurs avaient averti que l’opération serait impossible sans un rappel massif des réservistes. Les planificateurs prennent aussi en compte le calendrier agricole en Judée-Samarie, notamment la saison des récoltes d’olives, ainsi que les fêtes à venir.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions au sommet entre Eyal Zamir et le ministre de la Défense, Israël Katz. Lors d’une réunion la semaine dernière, le chef d’état-major avait mis en garde contre une occupation totale de Gaza, craignant des pertes humaines importantes et des risques pour les otages, et avait proposé une stratégie de siège. Katz a rejeté cette approche, estimant que, face au refus du Hamas de libérer les otages, Israël devait frapper "de toutes ses forces" dans la bande de Gaza.

Le désaccord s’est encore accentué autour de futures nominations au sein de l’armée. Katz a accusé Zamir de "porter atteinte inutilement à de hauts officiers" et de ne pas respecter les procédures établies, laissant entendre qu’il serait influencé par des conseillers "hostiles au gouvernement". L’armée a répliqué que les nominations relevaient d’abord du chef d’état-major avant d’être soumises au ministre pour approbation, tandis que Katz a rappelé que ce processus devait rester coordonné et ordonné.