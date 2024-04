La Cour pénale internationale refuse de contraindre l'Allemagne à cesser ses ventes d'armes à Israël

La Cour pénale internationale de La Haye a rejeté ce mardi la requête du Nicaragua d'émettre des ordonnances provisoires afin de contraindre l'Allemagne à cesser ses exportations d'armes vers Israël, au motif qu'elles contribuent au génocide à Gaza. Le tribunal s'est toutefois abstenu de rejeter complètement la requête du Nicaragua, afin que celle-ci puisse continuer à être examinée. En rendant leur décision, les juges ont souligné qu'ils restaient "profondément préoccupés" par la situation à Gaza.

L'audition de la requête du Nicaragua a commencé au début de ce mois, le pays d'Amérique centrale affirmant que Berlin, par ces ventes d'armes à Israël, violait la Convention de Genève. L’Allemagne, qui est l’un des deux plus grands exportateurs d’armes vers Israël après les États-Unis, a fourni à l'Etat hébreu du matériel militaire pour une valeur de 326,5 millions d’euros en 2023.

Au cours des audiences, la cheffe de l'équipe juridique représentant l'Allemagne, Tanya von Osler-Gleichen, a déclaré que les allégations du Nicaragua n'avaient aucun fondement factuel ou juridique. Soulignant d'une part que toutes les exportations d'armes de Berlin étaient soumises à une inspection minutieuse pour garantir qu'elles étaient conformes au droit international, elle a également mis en avant le fait que l'Allemagne était également le plus grand donateur d'aide humanitaire aux Palestiniens. Elle a ajouté que la sécurité d'Israël était une question prioritaire en Allemagne en raison des circonstances historiques et de la responsabilité des Allemands dans la Shoah.

Un autre membre de l’équipe juridique allemande, Christian Tams, a déclaré lors des audiences que depuis le début de la guerre en octobre, l’Allemagne n’avait approuvé que quatre livraisons d’armes à Israël, et que trois d’entre elles étaient des livraisons d’armes destinées à des fins d’entraînement. Selon lui, 98 % des armes exportées vers Israël depuis le 7 octobre étaient des "équipements généraux" comme des gilets, des casques et des jumelles. Il a également détaillé l'aide allemande parachutée dans la bande de Gaza, pointant que Berlin continuait de fournir une aide humanitaire aux Palestiniens de manière quotidienne et dans des conditions extrêmement difficiles.

La requête du Nicaragua contre l'Allemagne s'ajoute à une série d'autres mesures juridiques que les autorités internationales ont tenté de prendre contre Israël dans le contexte de la guerre à Gaza, dont la plus importante est la demande de l'Afrique du Sud d'obliger Israël à cesser le feu au motif qu'il commettait un génocide à Gaza.