La CPI demande des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Sinwar accusés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité

La Cour pénale internationale (CPI) cherche à obtenir des mandats d'arrêt contre le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le cadre des attaques du 7 octobre contre Israël et de la guerre qui s'en est suivie à Gaza, a déclaré le procureur général de la CPI, Karim Khan, lors d'une interview accordée lundi à la chaîne américaine CNN.

M. Khan a indiqué que la CPI cherchait également à obtenir des mandats d'arrêt à l'encontre du ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, ainsi que Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, chef des Brigades Izz al-Din al-Qassam, branche militaire du Hamas, plus connu sous le nom de Mohammed Deif, et Ismail Haniyeh, chef politique du groupe terroriste.

Une équipe de juges de la CPI va maintenant examiner la demande de mandats d'arrêt présentée par le procureur, à la lumière des charges retenues contre Sinwar, Haniyeh et Deif qui comprennent "l'extermination, le meurtre, la prise d'otages, le viol et l'agression sexuelle en détention". Les charges retenues contre Netanyahou et Gallant comprennent "l'extermination, la famine comme méthode de guerre, y compris le refus de l'aide humanitaire, le ciblage délibéré des civils dans le conflit", a déclaré M. Khan à CNN.

Le mois dernier, Netanyahou a déclarait que tout mandat d'arrêt de la CPI à l'encontre de hauts responsables israéliens du gouvernement et de l'armée "serait un outrage aux proportions historiques". Interrogé par CNN sur les propos du , M. Khan a déclaré : "Personne n'est au-dessus de la loi". Si Israël n'est pas d'accord avec la CPI, "il est libre de déposer un recours devant les juges de la Cour et c'est ce que je lui conseille de faire".

