La CPI instaure le secret sur les mandats d'arrêt, inquiétude en Israël

La Cour pénale internationale (CPI) a décidé d'imposer la confidentialité sur les nouvelles demandes de mandats d'arrêt, une mesure qui suscite de vives inquiétudes en Israël. Selon les informations révélées par le quotidien britannique The Guardian, cette décision pourrait permettre au procureur Karim Khan de demander des mandats contre d'autres responsables israéliens sans qu'ils n'en soient informés. La directive, adoptée à huis clos ce mois-ci, interdit désormais au procureur de "publier des communications faisant référence à l'existence de ses demandes de mandats d'arrêt ou à son intention d'en demander".

Cette mesure intervient alors que Karim Khan préparerait, d'après The Guardian, "une nouvelle série de demandes d'arrestation contre des Israéliens soupçonnés de crimes de guerre présumés et de crimes contre l'humanité en Cisjordanie et à Gaza". La publication antérieure des demandes de mandats contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant avait provoqué une controverse internationale, poussant les États-Unis à annoncer des sanctions contre le procureur et des juges de la CPI.

Cette nouvelle approche confidentielle marque une rupture avec la stratégie médiatisée récemment adoptée par Khan. Ces derniers mois, le procureur avait publiquement annoncé des demandes de mandats contre le chef militaire du Myanmar, le leader suprême des Talibans et le président de la Cour suprême d'Afghanistan.

La décision d'imposer le secret intervient également dans un contexte particulier pour Khan, qui fait l'objet d'une enquête pour comportement sexuel inapproprié présumé envers une employée de la Cour, ajoutant une dimension controversée à son mandat déjà contesté.