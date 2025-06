La décision d'attaquer l'Iran aurait été prise par Israël dès le mois d'octobre

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, aurait pris la décision d'attaquer l'Iran dès le mois d'octobre, bien avant que Donald Trump ne revienne à la Maison Blanche, a rapporté le Washington Post mardi. La conception israélienne selon laquelle l'heure était venue était motivée à la fois par un sentiment d'opportunité et de nécessité, a déclaré une source israélienne s'exprimant sous couvert d'anonymat.

Il y a déjà près d'un an, des responsables israéliens avaient rencontré leurs homologues de l'administration Biden pour discuter du renseignement recueilli par les deux pays, selon lequel des scientifiques nucléaires iraniens reprenaient la recherche théorique sur l'armement. Cependant, les analystes du renseignement américain n'étaient pas parvenus à la conclusion que la direction iranienne avait pris cette décision - une évaluation maintenue par les agences américaines même sous l'administration Trump, et ce jusqu'au début des attaques israéliennes.

Par la suite, Israël a détruit le système de défense aérienne de l'Iran, après que celui-ci ait attaqué Israël avec des missiles en octobre 2024. De plus, Israël a réussi à porter un coup dur au Hezbollah au Liban. Les responsables du renseignement israélien ont commencé à se rassembler pour dresser des listes de dizaines de scientifiques nucléaires iraniens et de dirigeants militaires susceptibles d'être ciblés pour des assassinats. L'armée de l'air israélienne a commencé à démanteler systématiquement les systèmes de défense aérienne au Liban, en Syrie et en Irak afin de dégager les cieux en prévision des futurs bombardements sur l'Iran.

Dans des conversations privées, des hauts responsables du gouvernement israélien ont déclaré que la décision d'attaquer, avec ou sans les États-Unis, avait été prise avant le mois de mars, des semaines avant la rencontre entre les dirigeants des deux pays dans le Bureau ovale le 7 avril. Le calendrier était fixé au plus tard en juin. La logique étant que l'Iran reconstruirait son système de défense aérienne d'ici la seconde moitié de l'année.

Lorsque l'attaque surprise contre l'Iran a été lancée dans la nuit du 13 juin, alors que les négociations avec les États-Unis étaient encore en cours, aucune nouvelle information de renseignement n'avait été reçue indiquant une tentative iranienne d'armement nucléaire ou une menace immédiate quelconque contre Israël. Au lieu de cela, Israël a saisi ce qu'elle considérait comme une opportunité unique d'exécuter des plans soigneusement élaborés des mois et des années à l'avance.

"Il est vrai qu'il n'y avait pas de meilleur moment : les Israéliens n'avaient jamais été mieux entraînés, et l'Iran et ses mandataires n'avaient jamais été aussi faibles", a déclaré une source israélienne. "Mais cela ne nous suffit pas pour agir. La raison pour laquelle nous avons agi est la nécessité et la compréhension qu'il n'y avait pas d'alternative. Et si ils perçaient vers l'arme nucléaire ? Il ne restait plus de marge de sécurité."

En Israël, il y avait aussi une inquiétude parmi les responsables qu'un accord entre l'émissaire de Trump, Steve Witkoff, et l'Iran permettrait finalement à l'Iran de posséder la bombe, a ajouté un haut responsable israélien. Les sources israéliennes ont affirmé que le renseignement indiquait un réexamen de recherches dans plusieurs domaines préoccupants par des scientifiques, notamment un dispositif d'explosion multi-points, la production d'explosifs plastiques et des expériences de radiation neutronique, selon une personne ayant reçu des briefings de sources israéliennes ces dernières semaines.

Au cours des derniers mois, le renseignement israélien a suivi les mouvements de hauts responsables iraniens. Les pilotes de l'armée de l'air se sont entraînés à des attaques coordonnées contre les scientifiques et officiers à leurs domiciles. Une grande partie des informations de renseignement sur le programme nucléaire iranien provenait d'agents recrutés par le Mossad et travaillant à l'intérieur des installations de Natanz et Fordo.