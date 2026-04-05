La famille du sergent-chef Guy Ludar, tué au Liban, fait don de ses organes

La famille du sergent-chef Guy Ludar, soldat de l’unité d’élite Maglan tué au Liban, a décidé de faire don de ses organes afin de sauver des vies, un geste salué en Israël. Âgé de 21 ans et originaire de Yuvalim, le militaire a été mortellement touché par des tirs amis lors d’une opération dans le sud du Liban, a indiqué Tsahal.

Dans un communiqué, ses proches ont décrit un jeune homme "plein de vie", apprécié de tous et profondément engagé dans son service militaire. "Il répandait la lumière et la joie partout où il allait", ont-ils déclaré, soulignant sa détermination à intégrer une unité combattante d’élite.

Cet incident tragique s’est produit au cours d’une opération nocturne menée par des forces de l’unité Maglan, rattachées à la 210e division, dans le village de Chebaa, dans la région du mont Dov. L’objectif était de capturer un individu soupçonné de collaborer avec l’organisation terroriste Hezbollah. Aux premières heures de la matinée, alors que les forces encerclaient le bâtiment ciblé, un soldat a ouvert le feu sur des silhouettes perçues comme suspectes en fuite.

Il s’est ensuite avéré qu’il s’agissait d’une autre unité israélienne ayant changé de position, entraînant la mort de Guy Ludar et blessant grièvement un autre soldat. Malgré ce drame, l’opération s’est poursuivie et s’est conclue par l’arrestation du suspect, transféré en Israël pour interrogatoire.

Selon l’armée, ce type d’intervention ciblée s’explique notamment par la composition de la population locale, majoritairement sunnite et non affiliée au Hezbollah, permettant des opérations plus précises. Une enquête devrait être menée afin d’éclaircir les circonstances de ce tir fratricide.