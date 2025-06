La "Flotille de la liberté" se rapproche de Gaza : "Nous diffuserons notre arrestation par Tsahal en direct"

La "Flottille de la liberté" transportant l'activiste climatique Greta Thunberg et l'acteur de Game of Thrones Liam Cunningham devrait atteindre demain les côtes de Gaza. Israël a décidé d'interdire l'accostage du navire "Madeleine" et prépare son interception. Dans un entretien au Sunday Times, Thunberg affirme que les militants de la flottille sont dans un "état d'esprit élevé" à l'approche de la bande de Gaza. Le navire transporte douze activistes pro-palestiniens originaires de Grande-Bretagne, France, Suède et d'autres pays, dont l'eurodéputée française Rima Hassan, qui a qualifié le massacre du 7 octobre d'"action légitime".

"Nous sommes conscients des risques, mais nous avons choisi de partir en mer malgré tout, car le véritable danger est le silence face au génocide", a déclaré Thunberg. Après l'attaque aérienne contre leur précédent navire dans les eaux internationales près de Malte il y a environ six semaines, les militants ont décidé de s'adjoindre "un drone grec et une surveillance maritime". Hassan a écrit sur son compte X que "l'armée israélienne prévoit d'intercepter le navire en déployant des bateaux lance-missiles et des forces de commandos navals de la Shayetet 13".

Les activistes comptent diffuser en direct le moment où ils estiment qu'Israël tentera d'arrêter le navire, "afin de sensibiliser l'opinion publique mondiale et d'exercer une pression internationale sur le gouvernement israélien". Tsahal se prépare à prendre le contrôle du navire et à l'escorter vers le port d'Ashdod, avec arrestation et expulsion des militants à bord.