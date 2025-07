La Gaza Humanitarian Foundation tend la main à l'ONU malgré les tensions

Articles recommandés -

Après de longs désaccords, la Fondation humanitaire pour Gaza (GHF) s'est adressée hier à l'ONU, l'un de ses critiques les plus virulents, dans l'espoir de combler leurs divergences et de trouver une voie de coopération pour la distribution de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Dans une lettre adressée à Tom Fletcher, sous-secrétaire général de l'ONU aux affaires humanitaires, le président de l'organisation Johnny Moore a souligné la détérioration continue de la situation humanitaire à Gaza, malgré "une quantité d'aide exceptionnelle dans la bande". Il a expliqué que "la majeure partie de l'aide reste stockée, n'est pas distribuée aux Gazaouis ou est pillée, résultant en une situation où des millions de civils n'ont pas d'accès régulier à la nourriture".

Moore a contesté les accusations de l'ONU selon lesquelles le manque d'accès serait dû à "l'absence d'autorisations" et aux préoccupations sécuritaires. Selon lui, plus de 400 points de distribution d'aide humanitaire gérés par l'ONU et ses partenaires restent fermés. "Les cuisines sont fermées, les camions restent immobilisés, les chauffeurs font grève et les convois sont pillés de manière routinière", a-t-il détaillé.

Le responsable de la GHF s'est dit préoccupé par les attaques d'organisations liées à l'ONU contre la fondation, ignorant selon lui des "défaillances systémiques plus larges".

Le porte-parole de la fondation, Chapin Fay, a expliqué à Fox News que "la fondation a été créée pour corriger les erreurs commises par l'ONU au fil des années". Il a précisé qu'Israël avait perdu confiance dans le système en raison du détournement d'aide pour diverses raisons, notamment la corruption et la collaboration avec des agents du Hamas. Depuis le début de leurs opérations il y a moins de deux mois, la GHF affirme avoir distribué environ 85 millions de repas.