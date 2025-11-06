La force internationale à Gaza ne pourra pas s'occuper de désarmer le Hamas, admet l'Egypte

Selon elle, une telle mission placerait les forces étrangères « dans un grave dilemme » et pourrait dégénérer en « affrontements ou fusillades »

Membres du Hamas à Gaza
Membres du Hamas à Gaza : Abed Rahim Khatib/Flash90

Le chef de la diplomatie publique égyptienne, Diaa Rashwan, a averti que toute tentative internationale visant à désarmer le Hamas risquerait de se heurter à une résistance violente sur le terrain. Selon lui, une telle mission placerait les forces étrangères « dans un grave dilemme » et pourrait dégénérer en « affrontements ou fusillades ».

Dans un entretien accordé à la chaîne Al-Arabiya, Rashwan a précisé que le plan de cessez-le-feu proposé par le président américain Donald Trump ne prévoyait pas nécessairement le désarmement total du mouvement islamiste. « Le plan aborde la question du désarmement ou du “gel” des armes du Hamas — qu’elles soient défensives ou offensives — mais ce point reste ouvert à la négociation », a-t-il déclaré.

Video poster
Force internationale à Gaza : un projet de résolution sera soumus l'ONU par les États-Unis

Le diplomate égyptien a également souligné qu’aucun pays, « arabe ou non arabe », n’accepterait probablement d’assumer une telle responsabilité. Selon lui, confier à une force internationale la mission de confisquer les armes détenues par le Hamas et d’autres factions palestiniennes placerait cette dernière dans une situation intenable, risquant de rallumer les tensions à Gaza au moment même où la communauté internationale tente de consolider un cessez-le-feu fragile.

