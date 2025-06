La fuite de Téhéran s’intensifie après les frappes israéliennes

Alors que les frappes israéliennes sur des infrastructures militaires et nucléaires en Iran se poursuivent, un mouvement de panique s’empare de la capitale iranienne. Téhéran, ville tentaculaire de plus de 9 millions d’habitants, voit depuis plusieurs jours une partie de sa population tenter de fuir, malgré l’incertitude et les obstacles logistiques. Selon plusieurs sources, les axes routiers menant hors de la capitale sont saturés. De longues files de voitures se forment aux sorties de la ville, notamment en direction du nord rural, réputé plus sûr. Des embouteillages massifs ont été observés sur les principales autoroutes, accompagnés de files d’attente devant les stations-service, certains conducteurs remplissant même des bidons en prévision d’un départ prolongé.

"Il y a une odeur de mort dans l’air", a confié un habitant au Guardian. "Les gens veulent partir, n’importe où, du moment que c’est loin de Téhéran." Dans les quartiers résidentiels, de nombreuses familles ont pris la décision de quitter les grandes tours pour rejoindre des proches en province, tandis que d'autres se réfugient dans les parkings souterrains ou dorment dans le métro, resté exceptionnellement ouvert 24h/24.

Sur le plan aérien, l’aéroport international Imam Khomeini a officiellement annulé la majorité des vols commerciaux ces dernières 48 heures. Pourtant, selon un membre du personnel cité par Iran International, plusieurs avions continueraient à décoller chaque jour, principalement à destination de la Russie et du Venezuela, deux alliés géopolitiques de l’Iran. Ces vols seraient réservés à certains cercles restreints ou autorisés sur dérogation.

Malgré les tentatives du régime pour minimiser la panique, la pression est visible dans la rue comme dans les institutions. Les écoles sont fermées, certains services publics tournent au ralenti et les miliciens du régime sont déployés dans les points stratégiques de la ville.