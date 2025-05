"La guerre a un objectif suprême, c'est la victoire sur nos ennemis", déclare Benjamin Netanyahou

Lors de son discours à la cérémonie du Concours biblique mondial, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a évoqué la question des otages et déclaré que "leur retour est très important", mais que "la guerre a un objectif suprême qui est la victoire sur nos ennemis". Il y a "encore jusqu'à 24 personnes en vie, au total 59. Nous voulons tous les ramener".

"Monsieur le Premier ministre, le retour des otages n'est pas 'moins' important, c'est l'objectif suprême qui doit guider le gouvernement israélien", lui a rétorqué le Forum des familles des otages. "Les familles des otages sont inquiètes : Netanyahou s'aligne sur Smotrich, contrairement à l'écrasante majorité du public israélien qui souhaite le retour de tous les otages avant tout. Aujourd'hui encore, nous nous souviendrons et rappellerons qu'il n'y a pas d'indépendance complète pour l'État d'Israël et le peuple d'Israël sans le retour de nos frères et sœurs".

Einav, mère de l'otage Matan Tzangauker, a ajouté : "Je comprends que Netanyahou a des objectifs plus importants que de ramener mon fils malade, qui est enchaîné depuis un an et demi et boit l'eau des toilettes dans les tunnels nazis de Gaza. Pour cette raison, il est clair pour moi que pour ramener mon fils, mon objectif à partir de maintenant est d'évincer Netanyahu du pouvoir".

Miri Shimonovich/GPO

Pour rappel, lors de la rencontre de Netanyahou et de son épouse Sara avec les porteurs de flambeaux avant le Jour de l'Indépendance (Yom Haatsmaout), son bureau a diffusé un enregistrement dans lequel il affirme qu'il y a "24 otages vivants à Gaza", ce à quoi Sara Netanyahou lui a fait remarquer : "Il y en a moins".

Suite à cette déclaration du couple, les familles des otages ont alors réagi avec colère. Einav Tzangauker, a déclaré : "Si l'épouse du Premier ministre dispose de nouvelles informations sur des otages qui ont été tués, j'exige qu'elle me dise si mon Matan est toujours en vie, ou s'il a été tué en captivité parce que son mari refuse de mettre fin à la guerre. Vous avez fait quelque chose d'impardonnable, c'est leur enfant que vous avez déclaré assassiné en captivité".

Une source au sein de l'équipe de négociation a alors déclaré que "le nombre d'otages vivants (24) mentionné par le Premier ministre lors de la rencontre avec les porteurs de flambeaux est en effet le nombre officiel correct, et c'est aussi le nombre officiel que le coordinateur des prisonniers et disparus a soumis aux médiateurs pendant les négociations".

En plus de la mère de l'otage Matan Tzangauker, le Forum des familles des otages avait alors déclaré : "Vous avez semé une panique indescriptible dans le cœur des familles des otages, nous exigeons que le Premier ministre clarifie ses propos et ceux de son épouse, s'il existe des documents ou de nouveaux renseignements concernant l'état de nos proches, nous exigeons de les connaître dans leur intégralité".