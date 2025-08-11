La Histadrout solidaire avec les familles des otages sans se joindre à la grève générale prévue dimanche

Articles recommandés -

La confédération syndicale israélienne Histadrout et les représentants patronaux ont décidé lundi de ne pas se joindre à la grève générale prévue dimanche, réclamée par les familles des otages encore détenus à Gaza. Toutefois, à l'issue d'une réunion entre les représentants du comité des familles, le président de la Histadrout Arnon Bar-David et les dirigeants du secteur privé, un soutien aux "manifestations de solidarité" des travailleurs a été acté.

Les familles des otages espéraient mobiliser syndicats et patronat dans un mouvement national d'ampleur pour protester contre la décision du cabinet de sécurité, prise jeudi soir, d'étendre les opérations militaires à Gaza, y compris dans les zones où pourraient être détenus des captifs. Selon les familles, cette escalade risque de provoquer la mort des otages.

"Au-delà des vies humaines, nous parlons ici d'un impact sur l'économie. Toutes les analyses montrent qui supportera le fardeau : ces citoyens et citoyennes que nous appelons à nous rejoindre dimanche", a déclaré Anat, mère de Matan Angrest, avant la rencontre avec Bar-David.

Einav, mère de Matan Zangauker, a souligné le soutien populaire : "Nous voyons que le public nous soutient dans les sondages, dans les rues et lors des manifestations du week-end place des Otages et à travers le pays. J'espère que la Histadrout s'engagera aussi dans ce combat des familles d'otages."

Une grève similaire avait eu lieu le 2 septembre dernier, après l'annonce de l'assassinat de six otages en captivité lors d'opérations militaires. Le tribunal du travail avait alors émis une injonction, jugeant cette grève "politique" et donc illégale. Cette fois, les familles soutiennent que l'extension des combats à Gaza nuira non seulement aux otages mais causera de "très graves dommages économiques et sociaux" au pays.

Le comité des familles exige du gouvernement un accord global immédiat pour la libération des 50 otages encore détenus et l'arrêt de la guerre. "Vingt-deux mois se sont écoulés et le gouvernement privilégie ses intérêts politiques et de survie au détriment du sort des otages, de la sécurité des soldats et du destin de l'État", ont-ils dénoncé.

Cette décision syndicale intervient après que le cabinet de sédurité a approuvé jeudi soir, au terme de dix heures de débats, la proposition du Premier ministre Netanyahou de lancer une opération de prise de contrôle de la ville de Gaza, écartant une alternative proposée par le chef d'état-major.