La Hongrie pourrait lever son opposition aux sanctions de l'UE contre les extrémistes juifs violents

La Hongrie pourrait, dès lundi, cesser de s'opposer à l'action de l'Union européenne contre les extrémistes juifs impliqués dans des violences envers les Palestiniens en Judée-Samarie, a rapporté lundi le Jerusalem Post. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont déjà imposé des sanctions à l'encontre de ces extrémistes. D'après une source diplomatique citée par le Jerusalem Post, la Hongrie pourrait ne plus être en mesure de maintenir sa position solitaire au sein de l'UE, qui requiert un consensus des 27 États membres pour imposer des sanctions.

La source suggère qu'il serait peut-être plus judicieux pour Budapest de permettre l'avancée de la question des sanctions contre les extrémistes violents en échange de progrès sur d'autres dossiers, comme l'élargissement de la liste des terroristes du Hamas personnellement sanctionnés par l'UE.

La question devrait être abordée lundi lors de la réunion mensuelle des 27 ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles, bien qu'il soit peu probable qu'une décision finale soit prise à cette occasion. Les ministres devraient également discuter des guerres à Gaza et en Ukraine, et s'entretenir séparément par vidéoconférence avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba.

Les questions liées à l'opération militaire israélienne en cours à Rafah, qui a déjà suscité de vives réactions de la part de hauts responsables de l'UE, et la crise humanitaire persistante à Gaza seront probablement abordées. Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l'UE, a déclaré aux journalistes à New York la semaine dernière qu'il était difficile de parvenir à un accord consensuel sur une action contre Israël concernant la guerre à Gaza.

Cependant, sous l'impulsion de l'Irlande et de l'Espagne, les ministres des Affaires étrangères de l'UE entameront lundi un débat sur l'impact potentiel de l'action d'Israël dans la guerre de Gaza sur le fondement de sa relation avec l'UE, à savoir l'accord d'association Israël-UE. "Nous aurons un débat d'orientation sur ce sujet important, très important", a déclaré M. Borrell.